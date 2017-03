Räägi oma lapsega

Tänases lehes kirjutame Tapa mehest, keda süüdistatakse inimkaubanduses ja lapsporno valmistamises. Kas jälkide tegude eest määratav karistus on piisav, jäägu igaühe enda otsustada. Ilmselt leiab mõnigi meist – iseäranis lapsevanemad –, et seadus on selliste tegelaste karistamiseks liiga leebe.

Paraku ei ole alaealisi – lausa lapsi – peibutavad perverdid midagi harukordset. Ilmselt on paljud sotsiaalvõrgustikes toimetavad noored nendega kokku puutunud. Häda sellele, kes liimile läheb ja mesikeele õnge hakkab. Järgneval šantažeerimisel ja ähvardamisel võivad olla tõsisemad tagajärjed, kui aimatagi võiks.

Paljud lapsevanemad ei tea, millega nende järeltulijad netiavarustes tegelevad ja kellega suhtlevad. Aga võiks teada. Mis sest, et oma asjadegagi piisavalt muret. Kui laste ja vanemate vahel valitseb usaldus ja lapsed on netis ähvardavatest ohtudest teadlikud, on neil võimalus netipervertide küüsi sattuda kindlasti väiksem.