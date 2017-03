Salmekad tahaksid kooli ja lasteaia suuremat koostööd

Läinud reedel Salme rahvamajas toimunud kogukonna osaluskohvikus tuldi üheskoos arutades mitme idee peale, mida plaanitakse rakendada juba lähikuudel.



Osaluskohviku “Koos on parim!” korraldaja, Salme põhikooli huvijuht Mariliis Lazarev oli toimunuga ääretult rahul.

“Esimese reaktsioonina vastan kohe, et meil läks väga hästi!” kinnitas huvijuht. “Ütleks isegi nii, et reaalsus oli parem, kui oskasime loota.”

Osalejaid oli osaluskohviku laudkondades 43. See ei ole korraldaja hinnangul küll suur arv, aga suurem oli see küll, kui oli registreerunuid. “Esimeseks korraks täitsa ilus algus, sest nii oli igas lauas piisavalt arutlejaid ja keegi ei jäänud välja.”

Salmel on hea elada



Arutelud toimusid laudkondades ja jäädvustati skeemina, mida osaluskohviku projektipartnerid hakkavad analüüsima juba aprillis-mais. Peamine oli korraldaja sõnul, et inimesed räägiksid kaasa ja tunneksid, et neid kuulatakse. “Näiteks pakuti palju võimalusi kooli ja lasteaia koostööks – ühised spordipäevad, õpetajate kohtumised, 1. klassi ja koolitulijate kohtumised,” tõi Mariliis Lazarev välja osaluskohvikus tehtud häid ettepanekuid.

“Või siis see, et koolis võiks olla Sõrve pärimustund ning klassiõhtutele võiks kaasata ka tüdrukuid,” lisas ta. Samuti toodi välja, et Salme vallas on ikkagi hea elada. “Põhjalikumad kokkuvõtted teeme koos lasteaia, kooli, rahvamaja ja noortega aprillis-mais,” ütles Lazarev.

Tema sõnul ei jäta nad väljakäidud ideid kindlasti niisama paberile, vaid püüavad neid realiseerida.

Kiiresti töösse



“Osa juba sel kevadel ja teised järgmisel õppeaastal,” nentis ta.

“Oluline on, et ideed saaksid realiseeritud koostööna, sest siis tunneb igaüks ennast olulise lülina.”

Salme osaluskohvik oli kohaliku lasteaia, kooli, noorteklubi L.A.D.U, rahvamaja ja valla koostööprojekt, et kogukonda rohkem kaasata.

SEITSE TEEMAT



“Lasteaed ja kooli – koostöö ja lõiming” (lauajuhid – Raivo Kallas ja Maret Seeman)

“Mis on kogukond ja mis mul tast kasu on?” (Oliver Parrest)

“Mis saaks, kui lapsevanemad osaleksid koolielus iga päev?” (Melani Koov ja Marleen Juhandi)

“Mis saaks, kui kool kannaks Sõrve pärimust?” (Merle Lepik ja Luule Rajaver)

“Kui lapsel on mure… ja kuidas kodu last mõjutab?” (Liivi Kiil ja Katrin Kilter)

“Kodukoht on meie nägu!” (Kalmer Poopuu)

“Mis töö meie lapsed saavad?” (Triinu Putnik)