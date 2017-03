Seitse Saare ettevõtet jahivad toidukonkursi võitu

Sel neljapäeval Tallinnas toimuval Eesti parima toiduaine piirkondlikul konkursil jahivad Lääne-Eesti väike-ettevõtte parima toote tiitlit 11 Saaremaal valminud toodet.



Saare Leib osaleb tänavusel konkursil kahe tootega, milleks on Saaremaa pähklimüsli ja Saaremaa puuviljamüsli. Kaks toodet – Daamide Hõrgutise nimelise mustika-viskimoosi ja marineeritud Saaremaa kukeseened – on esitanud ka Orissaares tegutsev Metakor OÜ. Saaremaa Delifood OÜ on aga võistlustulle saatnud kolm toodet: Saare Kreeka jogurti, Saare müslijogurti ja Saare jogurti kanepiseemnetega.

Samuti osalevad Lääne-Eesti konkursil Karmeli OÜ külmpressitud tudraõli, Ösel Fish OÜ kuivatatud kogrefilee tükid soolaga ja Põldemulgu OÜ linnaselimps. Väike-ettevõtjate parima toote tiitlit ihaldab ka Maru Food OÜ oma tootega Maru sõstra-pulgamahedik.

Lääne-Eesti piirkonna võidu nimel konkureerib 13 ettevõtet viiest maakonnast 24 erineva tootega.

Piirkondliku konkursi hindamiskomisjoni juhib Tartu ülikooli arstiteaduskonna meditsiinilise biokeemia professor, meditsiinidoktor Mihkel Zilmer. Väike-ettevõtete konkursi võidutooted tehakse teatavaks 26. aprillil toimuval Eesti toiduainetööstuse liidu XI aastakonverentsil.