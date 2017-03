Tapa pervert astub Kuressaares kohtu ette

Mis on ühist kohe kolmekümneseks saaval Tapa noormehel, kümnetel alaealistel tütarlastel, inimkaubandusel ja lapspornol? Ühine nimetaja on aprillis Kuressaares algav kohtuprotsess.



Mõni päev enne Kuressaare kohtus toimuvat eelistungit vangikongis 30. sünnipäeva tähistav Daved on Tapa noormees. Kui sisestada tema nimi interneti otsimootorisse, on tulemuseks pea eranditult viited kontodele erinevates suhtlusportaalides. Üsna lihtsalt jõuab Facebooki leheküljele, kus juulis 2015 Davedi eest hoiatati: “Noormees hakkab suhtlema alaealiste tüdrukutega ja käitub ahistavalt vestluses. Loodame, et selline info jõuab nii politsei- ja piirivalveametile kui ka Facebooki loojate/arendajateni.”

Facebooki sissekandele kirjutasid kommentaare kümned tütarlapsed. Näiteks märkis üks tüdruk, et käis Davedi pärast politseis (“ahistas ning siiani kirjutab”), teine teatas, et “sain ka temalt päris haigelt hulle kirju, täiesti haige vanamehe näss on ta!”. Daved ise teatas ahistamissüüdistuse peale: “Ei ahista antsin kogemada ühele tüdrugule enda fb konto parooli.”

Loetud päevad pärast Facebooki ilmunud hoiatusi kustutati Davedi konto. Saarte Häälele on teada, et politsei alustas Davedi tegevuse uurimiseks 2016. aastal kriminaalmenetlust ja käed pandi tal raudu jaanipäeva paiku. Pärnu maakohus pidas tema “harrastust” piisavalt ohtlikuks ja ta jäeti eeluurimise ajaks vahi alla.

Tänaseks on kohtueelne kriminaalmenetlus lõpule viidud ja prokuratuur asja õigusemõistmiseks kohtusse saatnud. Seega on nüüdseks suudetud tõendada kuritegude kogum, mille kirjeldamiseks läheb tarvis kolme karmi paragrahvi: inimkaubandus, inimkaubandus alaealise ärakasutamise eesmärgil ja lapsporno valmistamine.

Prokuratuur võtab Davedile süüks pandavad kuriteod kokku nii: 2015. aasta novembrist alates nõudis ta Facebooki erinevate kasutajakontode vahendusel lapseealistelt tüdrukutelt erootilises situatsioonis fotosid ja videoid.

“Pärast seda, kui kannatanud olid saatnud endast nõutud foto või video ning keeldusid täiendavate fotode ja videote saatmisest, nõudis Daved uusi erootilisi videoid ja fotosid ning ähvardas keeldujaid mitmel viisil, alates saadetud videote ja fotode internetis avaldamisest ja lõpetades tõsise vägivallakuriteoga,” ütles Saarte Häälele Lääne ringkonnaprokuratuuri pressinõuniku ülesannetes olev Carol Merzin.

Eelistung Davedi üle toimub Kuressaares 5. aprillil, kuid protsess ise kuulutatakse kannatanute kaitseks suure tõenäosusega kinniseks.

Millise karistuse mõistab Davedile kohus, on praegu muidugi teadmata, kuid karistusseadustiku järgi karistatakse lapseealiste inimkaubanduse eest maksimaalselt kuni kümneaastase vanglakaristusega.

Daved on enda kohta 2012. aastal loodud Flirtici kontol kirjutanud, et on katoliiklane, kuulab Rihanna, JoJo ja Vanessa Hudgensi muusikat.

Inimkaubanduse süüdistusega on viimasel kahel aastal Eesti kohtutes karistatud 16 inimest, alaealisega seotud inimkaubandus on kohtuotsuseni jõudnud 19 juhul.