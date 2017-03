Tinno ostis mudaäri (4)

Saaremaa spaaturismi ajaloolise kroonijuveeli – ravimudahoidlad ja nendega koos ka endise Saaremaa Valsi sanatooriumi ravikorpuse – ostis Kristi Tinnole kuuluv OÜ Purser.



Pea 200 aastat kasutatud Saaremaa ravimuda hakatakse tulevikus väärindama moel, mis peab tagama selle jõudmise rohkemate kasutajateni. OÜ Purser hakkab mudaga varustama ka AS-i Kuressaare Sanatoorium, kes jätkab mudaravi teenuse pakkumist. Võimaluse muda osta saavad aga edaspidi ka teised kliendid. Seni oli Mullutu-Suurlahest ammutatava ravimuda kasutamine vaid Kuressaare Sanatooriumi leib.

OÜ Purser juhatuse liikme Kristi Tinno sõnul on vägagi inspireeriv tegeleda unikaalse Saaremaa ravimuda ja selle kasutusvõimalustega. Praegu on ettevalmistamisel ka dokumendid, millega läheb ka muda kaevandamise õigus AS-ilt Kuressaare Sanatoorium OÜ-le Purser.

Soetatud endise Saaremaa Valsi ravikompleksihoones plaanitakse taasavada vihtlemisvõimalusega saun. Pakutakse ka võimalust mineraalveebasseinis kümmelda.

Ostja kavatseb hoonele taas rohkem elu sisse puhuda. Kristi Tinno sõnul on majas mitmeid saale, mida saavad kasutada näiteks tantsu- ja võimlemisrühmad. Samuti on hoones hulgaliselt korralikku äripinda ruumikitsikuses vaevlevatele või alustavatele ettevõtetele.

AS-i Kuressaare Sanatoorium juhatuse liige Alar Tõru ütles eelmisel nädalal sõlmitud kokkuleppe kohta, et nemad on oma strateegias keskendunud eelkõige Meri ja Rüütli hotelli ja raviteenuste arendamisele. Tõru sõnul on nad rahul, et on leidnud Saaremaa Valsi ravikorpusele arendaja. Hoone netopind on 3915 ruutmeetrit, kogu kinnistu suurus 5200 ruutmeetrit.

Tehingu maksumust OÜ Purser avalikustada ei soovinud. Küll öeldi, et tehingu rahastamiseks läksid käiku nii omavahendid kui ka pangalaen.

OÜ Purser tegutseb samas majas ka Lääne-Saare vallale kuuluva hooldekodu hooneosas asuvas pesumajas.

MUDA TÕI KURESSAARELE KUULSUSE



Ravimuda teadlik kasutamine Saaremaal algas 1824. aastal, kui kreisiarst C. Blauberg ja Tartu ülikooli professor G. H. Grindel algatasid Kihelkonna muda teadusliku uurimise.

Kui avastati suured mudalademed Kuressaare lähedal Mullutu-Suurlahes, ehitati 1840. aastal esimene tervismudaga ravimisasutus Kuressaarde.

Kahe maailmasõja vahel oli Kuressaare oma kolme mudaravilaga rahvusvaheliselt tuntud kuurortlinn. Siia tulid ravile kroonilised haiged Põhjamaadest, Baltimaadest, Saksamaalt ja mujalt Euroopast. Uuesti alustati 1965. aastal Mereranna kolhoosi mudaravilas. 1978. aastal valmis uus mudaravila Kuressaares (praegune Saaremaa Valss).

Allikas: Reinhold Birkenfeld; SH 16.03.2012