Aiajutud ja paastutoidud Kõrkveres

Eva Luigas jõudis just “Maahommiku” saates ühe beebitaimede paljunduse suvise lilleampli tarvis hakkama panna, kui juba tõttas Kõrkverre külaseltsi majja aiahuviliste juurde. Teemaks oli talikülv. Millised ühed käepärased talikülvi vahendid on? Kookosturbast külvimuld, mis justkui aednikuga kaasa mõtleb ja näitab värvimuutusega, millal on vaja kasta. Hallituse ja mitmed hädad, mis mullast kaasa võivad tulla, võib selle substraadi puhul hoopis unustada.



Umbrohi sünnib süüa



Seemnevalikuid tasub kauplusi külastades uurida uudishimuliku pilguga. Kui palju on maailmas huvitavate sortide seemneid! Värvilised salatisordid ja põnevad leiud köögiviljade hulgas. Tuntud umbrohtude nimistu, mida passib suhu panna, ei näi lõppevat.

Soda ogamalts, kas olete sellisest taimest juba kuulnud? Soetage muretult paar pakki. Uus-Meremaa spinatiseemneid. Sort, millelt saate suvi läbi värskeid lehti korjata. Saagi puitumist pole vaja peljata ka siis, kui taimele kasvuperioodil juba õied ilmuvad, sellest teeb ta isekülvi. Saaremaa pikas sügises on teil pea uued beebitaimed, mida näiteks kasvuhoonesse kasvama istutada, jõuludeni saab nautida.

Kokkuvõttes jäi kõlama julgustus olla avatud uurima ja uudistama ka naabrite aias. Üksteist üle trumbata pole mõtet, olla naabrist parem ei rikasta kellegi elu. Tegutsege läbimõeldult ja tehke kõik tööd õigete tööriistadega kohe nii nagu vaja, siis ongi kergem. Olge järjekindlad ja pühendunud ja usaldage oma aeda ka pisut looduse pealetungi nii sambla, isekülvanud tilli kui ka rohukõrre näol. Pole mõtet Loojaga võidu joosta.

Viimase mõttekäiguga ühines aiateemadesse ka Reomäe kloostri eestseisja nunn Theofiili. Aiatarkused on igivanad ja kannavad meid kaugele aegadesse, kus paljud eluks vajalikud teadmised jagati lihtrahvale just kloostrist.

Nüüd oli kõigil kõht tõesti juba väga tühi, sest samal ajal tuli köögist isuäratavaid toidulõhnu. Nunnad, kes olid samal ajal askeldanud köögis, kandsid lauale lõhnavaid roogasid. Kohe, kui mõtted paastu ja selle olemuse üle said sisse juhatatud, avanes kõigil võimalus tõsta oma taldrikutele niipalju roogasid, kui mahtus. Oh neid rõõmuhõiskeid, mida ikka ja jälle uuesti kostis neilt, kes siiani ei olnud toidukorda ilma piima, muna või lihata ette kujutanud.

Kohapeal võis jälgida tahiini- (seesamiseemne) kastme kokkusegamist ja õigeusu traditsioonile omase koliva valmistamist. Paisutatud teradest ja paljudest põnevatest lisanditest magusroog on seotud uinunute mälestamisega. Iga kord, kui tellitakse hingepalve või meenutatakse kedagi, kas pühakuid või teisi lahkunuid, tuuakse kirikusse kaasa koliva, lastakse preestril roog hingepalvuse ajal pühitseda. Pärast talitust süüakse seda koos uinunute mälestuseks.

Positiivne tagasiside



Õde Theohariti käe all valmis koliva kaubandusest leiduvast ja kohalike talunike toodangust. Koplimäe nisuterad ja erinevad pähklid – kõik said väikeste hoolikate abikätega sätitud. See ilus õigeusu traditsioon, mida Kreeka kirikus praktiseeritakse, on Eestis tuntud rohkem Setumaa õigeusklike hulgas. Koliva kaunistamiseks võib kasutada goji-marjade asemel nii kukerpuu- kui ka taralõngamarju.

Laupäevase ürituse tagasiside on olnud positiivne ja juba uuritakse, millal jälle. Kindlasti! Jääme kohtumisteni! Jälgige ka Rohevahetus Saaremaal FB-lehte, kus on rohkem infot aiaürituste ja -toodete kohta.

Suur tänu kõigile, kellega sai laupäeval Kõrkveres üks tore päev veedetud.

Kertu Silla-Kuut