“Ebanormaalselt kiiret” Kasse paati saadab ootamatu populaarsus

Rahva lemmik, senistest kraadi võrra vägevam Kasse paat leidis ostja juba teisel päeval pärast esmakordset esitlust.



Läinud kuul Helsingi messil esimest korda rahva ette toodud Saaremaal valmivate Kasse paatide uudismudel tundub olema tõeline hitt. Isa ja poeg Fred ja Taavi Keert on suutnud uue paadi teha just sellise, nagu inimesed on oodanud. “Põneva uustulnuka on teinud popiks Kasse bränd ja eelnevate mudelite tuntud hea kõrge kvaliteet,” arvas Taavi Keert Kasse Paadid OÜ-st.

Lisaks on uuel veesõidukil omadusi, mida varasematel Kasse sõudepaatidel ei olnud. “Kuna eelnevatel aastatel on meie käest küsitud nelja inimese glisseerivat paati, siis võis küll oodata huvi selle vastu, kuid mitte nii suurt,” sõnas Keert. Uus paadimudel võimaldab kasutada võimsamat mootorit ja suudab ka kiirevoolulisel veekogul lennata kui kuul.

Esimene läks Lahtisse



Kasse Paatide senised kliendid on paadiehitaja sõnul uut mudelit kaua oodanud ning nii tunti juba huvi veelgi suurema paadi, roolikonsooli olemasolu ja isegi väikse katte vastu vööris. “See on täiesti mõeldav ja võimalik,” arvas Keert, lisades, et seda kõike on võimalik aga testida suvel vee peal.

Kiidusõnu pudenes uuele paadile ohtralt. Taavi Keerti sõnul oli tihti kuulda fraase “ebanormaalselt kiire” ja “isegi aerudega edasi liikuv”. Samuti märkis nii mõnigi, et “juba mu isa ostis aastaid tagasi Kasse paadi, on väga rahul ja käib praegugi sama paadiga merel – ostaks endale ka”.

Keert tõdes, et tema ei ole oma 12-aastase paadiehituskogemuse jooksul nii suurt huvi ühe paadi vastu näinud. “Klient ostab reeglina paadi endale ja oma perele. On vaja head lahendust, et merelkäik oleks turvaline, ja just sellised Kasse paadid ongi,” kinnitas paadiehitaja.

Kuna Kasse paate on ehitatud ligi 25 aastat, on Keerti sõnul ilmselt pea igaühel mõni sugulane, sõber või tuttav, kel on Kasse paat. “Väga suur osa paadiomanikke on meie tootega rahul. Siin peitubki populaarsuse võti.”

Hoolimata krõbedast talvisest Soome ilmast, osteti Kasse uudismudel (455 R) ära juba teisel messipäeval. Lahtist pärit õnnelik paadiomanik käis paati messil vaatamas kolm korda – esmalt koos sõbra, siis väimehe ja lõpuks terve perega.

Kui varasematel aastatel pidid saarlased endale edasimüüjat ise otsima, siis tänavu oli Helsingi messil mitmeid müüjaid-vahendajaid ning ka paatide laenutajad võtsid ise saarlastega ühendust.

“Neid oli seitse, millest kaks on läbirääkimiste lõppfaasi jõudmas,” ütles Taavi Keert. Üks neist on väga suure tellimuse soovija, kes ise seepärast Seinäjokist Saaremaale sõitis. Läbirääkimised tuli aga lükata suve teise poolde.

Sarnasus buumiajaga



“Me ei ole lihtsalt võimelised nii suurt tellimust kevadeks täitma, olgugi et Linvart (naabruses tegutsev paadiehitaja – toim) aitab meil allhanke korras nõudlusele järele jõuda,” põhjendas Keert.

Nii Helsingi kui ka läinud nädalalõpul toimunud Tallinna meremessil oli kokku viis erinevat Kasse veesõidukit. “Kontakte, tellimusi ja läbirääkimisi on kahe messi peale palju,” kinnitas Keert. Ta märkis, et omajagu mõjutab praegust huvi tõusu paatide oodatav hinnatõus, kuna materjalide hind on sel aastal juba 18% kerkinud ja lubatakse ka vaikude kallinemist.

Jätkuv trend on paadi soetamine koos haagise ja mootoriga. Nüüd lisandus aga Kassede uus mudel ja selle olid kliendid n-ö ette tellinud juba enne, kui see reaalselt turule jõudis. “On tunda kergelt sarnast liikumist, kui oli 2006.–2007. aasta buumiaegadel,” tähendas Taavi Keert.

UUDISMUDEL

* Uudismudeli projekteerimisel oli eesmärgiks nelja inimese paat, millele saab paigaldada maksimaalselt 15 hj päramootori.

* Seejuures oli tähtis, et paat võib ka ainult aerude jõul edasi liikuda.

* 15 hj päramootoriga ja kahe inimesega pardal saavutab paat kiiruse kuni 39 km/h ehk 21 sõlme.

* Paat sobib kalastamiseks, lõbusõiduks ja eriotstarbelisteks töödeks.