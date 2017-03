Improlaager kutsub osalema

23.–29. juulini toimub Mustjala vallas Võhma külamajas järjekorras juba kaheksas Saaremaa rütmi- ja improvisatsioonilaager.



Improlaagri projektijuhi Matis Männa sõnul hakkavad kohad tasapisi täis saama ja seega peaksid huvilised endast lähiajal kindlasti märku andma. Laagrisse saab end registreerida aprilli lõpuni või kuni kohti jagub. Improlaagrisse oodatakse kõikvõimalike instrumentide mängijaid. Männa sõnul on neil varasematel aastatel laagris olnud nii 8-aastasi kui ka umbes 30-aastasi.

Improlaagri muudab eriliseks see, et juhendajad on tegevmuusikud, nii eestlased kui ka välismaalased. Tänavu on nendeks kitarristid Andre Maaker ja Lars Bech Pilgaard, pianistid Kirke Karja ja Themuri Sulamanidze, multiinstrumentalist Ned Ferm ja Saaremaalt pärit saksofonist Maria Faust.

Männa hinnangul pakub see õpilastele n-ö värsket hingamist. “Pedagoogidel, nagu ma isegi, tekivad teatud stambid,” selgitas ta.

Laagri peamine eesmärk on julgustada noori muusikuid mängima ja ka improviseerima. “Enda vabaks laskmine on hästi oluline,” märkis Maria Faust. Ta lisas: “Improvisatsioonis ei saa üle ega ümber sellest, et vale nooti pole. Küsimus on selles, kui hästi sa seda esitad.”

Laagris musitseerivad õpilased gruppides, kus on esindatud erinevas vanuses õpilased ja erinevad pillid. Mulluses laagris oli näiteks kitarri-, trompeti-, klaveri-, viiuli-, löökriistade, eufooniumi- jne mängijaid.

Improlaager lõpeb kontserdiga Kuressaare pargi kõlakojas. “Me ei tee laagrit kontserdi pärast, aga peab ikka näitama, mis me seal teeme. Muidu keegi ei usuks ja lapsevanemate jaoks on see hästi tähtis,” lausus Matis Männa.