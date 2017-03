JUHTKIRI: Maakera ei ole enam ümmargune (1)

Arvamuste paljusus ja erinevate arusaamade sallimine on demokraatliku elukorralduse lahutamatu koostisosa. Aga nõndasamuti kuulub selle juurde kokkuleppimise kunst. Iseäranis asjades, mis on olemuslikult seotud, sarnased või nähtavalt ühisele eesmärgile suunatud.



Saaremaa turismiasjalised on ühise tegutsemise vajadusest kõnelenud juba mitukümmend aastat. Kuigivõrd on seda ka suudetud, aga ühel hetkel koorub heleroosa rahu alt ikka ja jälle välja erimeelsuste hall elukas. Vastastikune kasu või iga üksiku kahju lähevad jällegi sõlme ja headest kavatsustest saab erinevate tekiservade sikutamine.

Kui ikka on kujunemas olukord, kus maakonda plaanitakse välismessidele minna tutvustama erinevates boksides, on midagi päris nihu. Just nagu oleks maakera lapikuks muutunud. Jutt, et topelt ei kärise, on sealjuures ülimalt kahtlane. Pigem on oht, et keegi võib üle serva kukkuda. Ja lapikuid päid on ühe mütsi alla sättida keerulisem kui ümmargusi.