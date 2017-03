Kunstiakadeemia tudengid tõid Kuressaarde “Tsirkuse”

Eesti kunstiakadeemia ehte- ja sepakunsti magistrandid avasid Saaremaa kunstistuudio galeriis näituse “Tsirkus”.



Rahvusvahelisse seltskonda kuulub tudengeid nii Eestist, Ameerikast, Jaapanist kui ka Hiinast. Lisaks on näitusel Saaremaalt pärit Timmo Lembri kaks tööd – “Metslane” ehk sepistatud terastorudest massiivne tuulekell ja “Nagi”. “Mulle meeldib teha asju, millel on funktsioon. Et oleks otstarve ka, mitte ainult ilus,” ütles Lember, kes hiljaaegu lõpetas kunstiakadeemias bakalaureuseõpingud ja töötab seal nüüd meistrina. See tähendab, et ta on üliõpilastele abiks praktilistes töödes. Eelkõige köidab Lembrit just sepatöö.

Tema sõnul moodustavad kunstiakadeemia tudengid kokkuhoidva sõpruskonna. Nii õnnestuski seltskonnal kolme nädalaga sobivad tööd välja otsida ja ühise näitusega välja tulla. “Hästi kiirelt tehti asi ära,” märkis Lember. Ta ise tuli punti osaliselt seetõttu, et on Saaremaalt pärit ja oli nii abiks ka näituse korraldamisel.

Kunstnikud ise iseloomustavad näitust järgmiselt: “Publiku ees rullub lahti kaasaegseid ehteid ja metallikunsti taieseid eksponeeriv vaatemäng. /…/ Vaatamata teatavale vaimsele ühisosale, on tulemused selgelt eristuvad, kontseptuaalselt pro­vokatiivsed ning kohati ka pettekujutelmi loovad. Reaalsuse kihistumine loob plat­vormi võimatuna näivatele liikumistele.” Näitusel osalevad Erinn M. Cox (USA), Sou Inoue (Jaapan), Alexander Kamelhair (USA), Hansel Tai (Hiina), Moonika Kase, Triin Kukk, Timmo Lember, Merlin Meremaa, Anneli Oppar, Hannes Tõnuri ja Hanna-Maria Vanaküla. Näitus on avatud 17. aprillini.