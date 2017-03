Kuressaare kaasav eelarve linnaasutuste ees lukku

Muudatusettepaneku kohaselt ei saa Kuressaare kaasavast eelarvest raha taotleda linna hallatavate asutuste, linna enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekuteks.



Linnavalitsus toetas volikogu rahandus- ja majanduskomisjoni poolt eelnõule tehtud parandusettepanekut: kaasava eelarve objektiks ei ole Kuressaare linna hallatavate asutuste, linna enamusosalusega äriühingute ja linna asutatud sihtasutustega seotud investeerimisettepanekud. Eelnõu suunati volikogu veebruarikuu istungil teisele lugemisele.

Kaasava eelarve maht on tänavu 50 000 eurot, kolmel varasemal aastal oli summa 30 000 eurot. Mullu ehitati kaasava eelarve abil Kuressaare gümnaasiumi mänguväljak, ketasgolfipark Musumännikusse, treeningväljak koertele ja osteti vaip väikestele võimlejatele. Varem on korda tehtud lasteaialaste mänguplats ja koolilaste jalgpalliväljak (2015), paranenud on turu väljanägemine ja laste purjetamisvõimalused (2014).