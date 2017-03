Laenuandjad peavad Swedbanki kehtestatud maksete laekumistasu veidraks

Mullu sügisel rakendunud uue hinnakirja kohaselt hakkas Swedbanki klientidele, kel on tegutsemisõigus krediidiandja, makseasutuse või e-raha asutusena, kehtima makse laekumise tasu – 12 senti iga laekuva makse pealt.



“Inimesed, kes meile ülekandeid teevad, maksavad ju juba teenustasu. Miks me peame laekumise pealt veel eraldi teenustasu maksma?” on Saare Finants OÜ juhatuse liikme Andre Sõrme hinnangul Swedbanki käitumine natuke arusaamatu.

Pangast laekus talle kui ettevõtte esindajale hiljuti kiri, et hinnakirjas on muudatus – kui see on kliendile vastuvõetav, siis jõustuvad uued hinnad automaatselt. Kui vastuvõetav ei ole, on tal õigus pangaga leping lõpetada. Reaalselt hakkas uus teenustasu tema kui kliendi jaoks Sõrme sõnul toimima alles märtsist.

Ettevõtja sõnul ei hakka Saare Finants seepärast siiski panka vahetama, sest see tähendaks omakorda nende klientide teavitamist kontonumbri muutumisest. “Summa ei ole ju iseenesest teab mis suur firma mõistes, aga see, et ühe laekumise pealt võetakse topeltteenustasu nii maksjalt kui ka saajalt, on minu hinnangul lihtsalt veider,” märkis ta.

Üle 20 aasta laenuandmisega tegelenud Saare Kaluri juhataja Tiit Sarapuu tõdes, et laekumistasu rakendamine laenuandjatele pole nende hinnangul kindlasti rõõmustav. “Pank näitab oma jõudu, nad võtavad raha sealt, kus võtta on – kliendina tundub see mulle ebaõiglane, aga ega suurte pankade vastu saa,” leidis Sarapuu.

Ka Saare Kaluri juht tunnistas, et ega muud üle jää, kui ebameeldiv teenustasu n-ö alla neelata. “Mingi aeg kannatatakse see ära, aga lõpuks hakkab see ilmselt inimeste makstavatele laenuintressidele otsa minema,” kõneles Saare Kaluri juht. “Ega see raha kuskilt mujalt tule.”

Swedbanki Kuressaare kontori juhataja Liilia Mesila ütles, et pank on välja arendanud ning hoiab käigus kiiret ja turvalist maksete edastamise ja vastuvõtmise süsteemi. Selline maksesüsteem on iga finantsasutuse tegutsemiseks vajalik.

“On loomulik, et kui teised finantsasutused soovivad kasutada meie infrastruktuuri, kaasnevad sellega meie jaoks kulud ja sellest tulenevalt oleme otsustanud kehtestada sellele kliendigrupile erineva hinnastamise,” selgitas Mesila. Kõnealune makse laekumise tasu kehtestati mullu 1. septembrist ja sealt alates pole seda muudetud.

Suurt osa neist klientidest iseloomustab pangajuhi sõnul muude pangateenuste vähene kasutamine ning Swedbanki maksesüsteemi kasutamine eelkõige oma klientide maksete kogumiseks ja monitoorimiseks.

“Enamikul selle kliendigrupi ettevõtetest on võimalik teatavate kulutustega arendada välja oma maksesüsteem, ühineda otse või teiste asutuste kaudu pankadevaheliste maksete süsteemiga ja võtta soovi korral makseid nii vastu ilma laekumise tasuta,” lisas Liilia Mesila.