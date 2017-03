Luise Vevers pääses ratsutajate koondisse

Saaremaa ühisgümnaasiumis neljadele-viitele õppiv Luise Vevers on Saare ratsakeskuses ratsaspordiga tegelenud napilt kaks ja pool aastat. Tema saavutused on aga juba märkimisväärsed.



15-aastase noorratsutaja treeneri ja Saare ratsakeskuse juhi Jaagup Kallase sõnul on tüdruk tänu töökusele saavutanud häid tulemusi takistussõiduvõistlustel nii Saaremaal kui ka mandril. Tema seni säravaim tulemus pärineb möödunud aastast, kui ta saavutas Saare Sügiskarika põhisõidus, kus takistuste kõrgus on 115 cm ja osalemas ka profiratsutajad, teise koha.

Saaremaa meistritiitel



Samuti kuulub Luisele tänavune Saaremaa meistri tiitel Saaremaa sisemeistrivõistlustelt poniklassis. Ühtlasi on ta Lääne regiooni karikasarja kõrgemas klassis oma treeneri Jaagup Kallase järel teisel kohal. Tüdruku saavutuste hulgas on ohtralt poodiumikohti ja vigadeta sooritusi 100–110 cm kõrgustes parkuurides.

Kallase kinnitusel mängib ratsutamises suurt rolli ka hobune. “Potentsiaalitu hobusega ei ole kahjuks ka parimal ratsutajal võimalik head tulemust teha,” tunnistas Kallas. Luise partner võistlusrajal on 7-aastane Ruudi, kelles voolab nii takistussõidu- kui ka koolisõiduhobuse verd.

Koondisesse õnnestus Saaremaa noorel ratsutajal pääseda alles hiljuti. Jaagup Kallas tõdes, et siiani on Saaremaal tegeletud erinevatest ratsa­spordialadest peaasjalikult vaid takistussõiduga. Alles viimastel aastatel on Saare ratsakeskuse eestvedamisel hakatud aktiivselt tegelema ka koolisõiduga.

Kolmevõistlusega, mida peetakse ratsaspordi kuninglikuks alaks, Saaremaal varem tegeletud ei ole. “Kolmevõistluse eesmärk on näidata hobuse ja ratsaniku koostöö mitmekülgsust, sest tulemus kujuneb välja kolme samal hobusel sõidetud osavõistluse põhjal, milleks on koolisõit, kross ja takistussõit.”

Kallas märkis, et Eesti ratsaspordi liit sai 2017. ja 2018. aastaks võimaluse teha koostööd rahvusvahelise ratsa­spordi liiduga Solidarity Project’i (Solidaarsusprojekt – ingl k) raames. Selle põhieesmärk on avardada juunior-, noor­sportlaste ja poniratsanike võimalusi. Kitsamad eesmärgid on osalemine Põhjamaade mängudel ja Euroopa meistrivõistlustel.

Projekti raames toimus kaks koolitust ehk nn kliinikut. Esimene neist oli rahvuslik, kus trenne andsid ja kandidaate hindasid Eesti tipptreenerid Annike Laving, Raul Kauna ja Rein Pill. Teine koolitus oli partnertreener Lars Christianseniga Rootsist. Mainitud treenerid hindasid Kallase sõnul sportlaste ja hobuste võimeid ning potentsiaali ning nii jäid sõelale kuus Eesti parimat noort sportlast, nende seas ka Luise Vevers.

Valituks osutunud noor­sportlastel on nüüd võimalus kahe aasta jooksul osaleda kuus korda aastas treeninglaagrites, kus treeneriteks on Eesti tipptreenerid ja külalistreener Lars Christiansen. Luise väljavalituks osutumine on Kallase kinnitusel Saaremaa ratsaspordi arengus suur samm edasi.

Hooaeg algab Poolas



Projekti kaasatud juuniorratsutajate koondisega on plaanis osaleda sel aastal Soomes toimuvatel Põhjamaade meistrivõistlustel ja 2018. aastal Euroopa juunioride meistrivõistlustel. “Selleks tuleb aga hankida kuhjaga kogemusi, mistõttu algabki kolmevõistlejate võistlushooaeg aprilli keskel Poolas Sopotis,” märkis Kallas.

Seejärel on kavas võistlused Eestis ja Leedus ning augusti alguses Põhjamaade meistrivõistlused Soomes. Hooaeg lõpeb Eesti meistrivõistlustega septembris.

Kallase sõnul on kõik need võistlusreisid kulukad. “Kahjuks napib Eestis kõrgel tasemel krossiradasid ning vajalike kogemuste saamiseks ja kvalifikatsiooninormide täitmiseks tuleb tihti ette võtta kalleid reise naaberriikidesse,” nentis Luise treener.

Siiani on Luise Veversi treeninglaagrites osalemist aidanud toetada Lääne-Saare vallavalitsus, Automa AS ja eraisikud.