Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) hinnangul on metskitsede arvukus viimastel aastatel oluliselt kasvanud ning metskitsede populatsioon vajaks vähendamist.



“Keskkonnaagentuuri andmed näitavad, et aasta looma, metskitse populatsioon on viimastel aastatel kasvanud tasemele, kus see võib hakata kaasa tooma kahjusid põllu- ja metsamajanduses. Seepärast oleks mõistlik edasist kiiret metskitse populatsiooni tõusu vältida,” sõnas Seltsi tegevjuht Tõnis Korts.