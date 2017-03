Miniteatripäevi kandsid klassikud

Saaremaa ühisgümnaasiumi aulas on toolid tagasi seina äärde tõstetud, mandri trupid tagasi koju jõudnud ja noored näitlejad saavad nautida väljateenitud vaheaega. Muljed ja emotsioonid saadavad osalisi ja vaatajaid aga veel pikka aega.



26. Saaremaa miniteatripäevadel sai näha nii lavavõitlust kui ka unustada end noorte musikaalsusesse. Kõige enam kasutatud autorid olid Tšehhov ja Shakespeare. Ka Saaremaad esindanud kaks truppi – SÜG-i Krevera (juhendaja Rita Ilves) ja Kreisis (juhendaja Sirje Kreisman) – olid jäänud truuks klassikutele.

Kreisise lavastus “Pealkirjata” kutsus pealtvaatajaid ära tundma tsitaate Tšehhovi novellidest. Kui mõned fraasid olid tänu eelmistele etendustele juba uuesti meelde tuletatud, siis väga mitmel juhul tuli aga oma häbiks tunnistada, et tuleb raamatud taas käsile võtta.

Krevera lavastus, mis ühtlasi esindab Saaremaad vabariiklikul kooliteatrite festivalil, kandis pealkirja “Tuhkatriinust nii ja naa”. Nagu pealkirigi juba vihjab, uuris see klassikalise muinas­jutu peategelase siseheitlusi. Lõppkokkuvõtteks valis Tuhka­triinu noormeeste asemel muinasjutu jätkumise. Neli kaunist printsi said aga kõik endale uue muinas­jutu ja kangelanna.

Lisaks nakatavale lavarõõmule peab kindlasti kiitma noorte suurepärast musikaalsust. Nagu ütleb ka festivali lõpulaul: “Saaremaa võib tunda uhkust, korda läinud on festival. Korraldajad saavad puhkust, et tulla taas!”

Kokku lihvis lavalaudu 18 truppi ja 253 näitlejat. Suurt kunsti hindas kümme žüriiliiget, kusjuures koguni kuus neist on Saaremaa juurtega.

Reet Sillavee,

2009. aasta teatrimehike,

tänavune žüriiliige

Professionaalide arvamusi

Esimest korda miniteatripäevade žüriis olnud näitleja Veikko Täär ütles Kadi raadio “Keskpäeva” saates, et nägi festivalil kooliteatrit, mille tase oli üllatavalt kõrge. Mõni lavastus oli tema sõnul lausa fenomenaalne.

“Kui juba kooliteatris suudetakse sellisel tasemel midagi teha, siis on see lihtsalt vaimustav ja ma siiralt rõõmustan nende noorte üle,” lausus Täär.

Lisaks toonitas ta teatrifestivalilt saadava kogemuse olulisust: “Olen veendunud, et ükskõik millised rajad neid pärast kooli lõpetamist ees ootavad, need kogemused, mis nad on saanud laval käies ja siin miniteatripäevadel, tulevad igal juhul elus kasuks.”

Korduvalt žüriis olnud lavastaja Gerda Kordemets täheldas tänavusel festivalil, et taas on tulemas tõus. “Kõik siin elus käib lainetena. Kui hakkasin žüriis osalema, siis sel hetkel oli tohutu tõus,” meenutas ta 2000. aastate algust.

Viimaseid aastaid on tema hinnangul iseloomustanud aga keskpärasus. Väga nõrku etendusi polnud üldse, aga polnud ka kõrgeid tippe, nentis ta. Tänavusel festivalil nähtu põhjal ootab ta aga uut tõusu.

“Siin on olnud erakordselt tugev tase. Mõned olid sellised lavastused, mis hinge kinni võtsid.”

2017. aasta parimad

Grand prix

Tartu Waldorfgümnaasium “Pildid näituselt”, juhendaja Külli Ehastu

Laureaadid

Viljandi gümnaasiumi teatristuudio III “Madrugada”, juhendaja Silvia Soro

Rapla Riinimanda teater “Oskar ja asjad”, juhen­daja Valter Uusberg

Tallinna 32. keskkooli trupp KOKK “Elu on ilus”, juhendaja Eva Kalbus