Noortejaama juht lahkub ametist

Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhataja Arnek Grubnik lahkub omal soovil ametist.



“Olen hiljuti mitmel korral kohtunud nii juhataja kui ka töötajatega, kuid vaatamata sellele on selline otsus minu jaoks ootamatu,” ütles abilinnapea Tiia Leppik Saarte Häälele. “Mõistan, et avatud noortekeskuse käivitamine on olnud pikk ja väga pingeline periood: noorte huvikeskuse ümberkorraldamine avatud noortekeskuseks, uute ruumide projekteerimis- ja ehitusperiood, kolimine jm. Üheaegselt on tulnud hoida üht asutust töös ja samas tegeleda uue loomisega ning ta on oma tööd teinud väga pühendunult,” lisas Leppik.

Arnek Grubnik valiti Kuressaares ametisse mullu mais. Kuu varem oli ta lahkunud Muhu noortekeskuse juhataja kohalt, kus ta oli töötanud kümme aastat. Kuressaares rääkiski tema kasuks pikk erialane töökogemus. “Komisjoni veenis kõige enam tema selge ettekujutus nii uue avatud noortekeskuse töökorraldusest kui ka avatud keskuse rollist ja missioonist tervikuna,” ütles toona konkursikomisjoni kuulunud haridusnõunik Õilme Salumäe.

Praegu välismaal viibiva Arnek Grubnikuga Saarte Häälel eile ühendust saada ei õnnestunud.

Kuressaare avatud noortekeskuse Noortejaam juhataja vabaneva ametikoha täitmiseks korraldab linnavalitsus konkursi. Kandidaatidelt eeldatakse kõrgharidust, väga head suhtlemis-, juhtimis- ja meeskonnatööoskust ning kasuks tuleb töökogemus noorsootöö- või haridusvaldkonnas. Kandideerimise tähtaeg on 6. aprill ja lisaks muudele dokumentidele tuleb esitada ka visioon Kuressaare avatud noortekeskuse tulevikust. Uue juhataja eeldatav tööle asumise aeg on 17. aprill.