Päästjate väljakutsed Saaremaal sagenesid

Viimase paari nädala jooksul on päästjad saanud rohkem väljakutseid tõsisematele õnnetustele, eriti palju tulekahjusid sattus möödunud nädala peale.



Kui vahepeal oli Saaremaal olukord vaikne ja rahulik, siis möödunud nädalal sai päästekeskus mitmeid tuleõnnetustega seotud väljakutseid, mille seas oli mitmeid tahmapõlenguid.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuhi Kristi Kaisi sõnul on väljakutsete sagenemise kindlat põhjust välja tuua keeruline: “Iga sündmus on erinev ja juhtub erinevatel asjaoludel. Näiteks tahmapõlengutele võib leida loogilise põhjenduse, sest on olnud selline üsna niiske, ent mitte külm talv ja kütmist on olnud omajagu, seega on küttesüsteemid olnud korraliku koormuse all. See tähendab, et need võivad olla mustad ja vajavad puhastamist.”

Kaisi sõnutsi ei pruugi inimesed endale teadvustada, kui palju võib üks või teine materjal pigi ja tahma tekitada, unustavad küttesüsteeme kontrollida ega taha korstnapühkijat kutsuda. Samuti tuletab ta meelde, et tuhaga ümberkäimisel tuleb siiski meeles pidada, et selle koht ei ole kilekotis ja küttepuude lähedal.