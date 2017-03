Ruhnlased on hädas kümnete hulkuvate kassidega

Ruhnu vallavalitsusele laekus kohalikelt inimestelt kiri, milles palutakse kinni püüda omanikuta ja hulkuvad kassid. Vallavanema sõnul on see kulukas ettevõtmine ja lahenduse leidmiseks tuleb pead kokku panna.



Möödunud nädalal sai Ruhnu vallavalitsus Kaarel Laugu ja Luise Jõersi kirjutatud pöördumise, milles palutakse kohalikul omavalitsusel hulkuvad kassid käsile võtta.

“Palume kinni püüda meie territooriumil olevad ning inimesi ja oma kodukasse väga häirivad omanikuta ja hulkuvad kassid,” seisab kirjas.

Järgneb viide loomakaitseseadusele, mille kohaselt on see kohaliku omavalitsusüksuse kohustus ja eraisikud seda teha ei tohi. “Kassidest mõned on ilmselgelt vigased, samuti sigib neid kogu aeg juurde,” märgitakse kirjas.

Luise Jõersi sõnul saadakse kassikolooniaga kohalikul tasandil küll hakkama, kuid kasside arv kasvab pidevalt ja hulkureid saab juba liialt palju. “Arvan, et vallavalitsuse liikmed panevad pead kokku ja leiavad õige lahenduse,” sõnas Jõers.

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet ütles, et kuna kasse on kümnetes, ulatub nendega tegelemise kulu ilmselt tuhandetesse eurodesse.

“Kasse on siin alati olnud ja eks nad luusivad majade ja lautade juures ning poegivad muudkui juurde. Inimesed toidavad neid ning kui siis söötjad ühel hetkel enam ei jõua oma pensionist loomi toita, tekib probleemide ahel,” rääkis Urvet. Ta lisas, et esialgu plaanitakse vallavalitsuses loomade umbkaudne arv kaardistada ja eraldada hulkurid kodukassidest, seejärel asutakse võtma hinnapakkumisi. “Ilmselt tuleks nad siis turvakodusse toimetada, aga ma ei tea, kas selleks peab siis eraldi kasside laeva tellima,” lausus Urvet.

Urvet märkis, et kasside arvukuse ise piiramine ja loomade eutaneerimine on loomakaitseseadusega keelatud ning seega tuleb vallavalitsusel arutada võimalikke lahendusi ja eelarvesse kassihordidega tegelemiseks eraldi rahasummad planeerida.