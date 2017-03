Saaremaa turism ei mahu ühise mütsi alla (1)

Erimeelsused Saare maakonna turismiorganisatsioonide vahel on jõudnud nii kaugele, et nüüd minnakse Saaremaad messidele tutvustama konkurentidena kahes erinevas boksis.



Seni on Soome, Läti ja Leedu messidel käimist aastaid korraldanud SA Saaremaa Turism, mis oligi pikka aega maakonna suurim turismi katusorganisatsioon. Nemad organiseerisid messiala ja arveldasid ettevõtjatega.

Aasta ja paar kuud tagasi peamiselt omavalitsuste poolt loodud MTÜ Visit Saaremaa pidi idee kohaselt olema maakonna turismi katusorganisatsioon. Sinna astus ka SA Saaremaa Turism. Seega pidasid Visit Saaremaa juhid loomulikuks, et edaspidi tegelevad messidega ka nemad ja sihtasutusele tehti vastav koostööettepanek. Sihtasutus Saaremaa Turism sellega nõus ei olnud.

Nüüd ongi tekkimas olukord, et 2018. aasta messidel turundatakse Saaremaad kahes eraldi messiboksis, selmet teha seda ühise strateegiaga. Sisuliselt ollakse konkurendid, kuna boksi eest peavad tasuma suures osas ettevõtjad, kuid kes kelle boksi läheb? SA Saaremaa Turism on Visit Saaremaa liige ja nende esindaja ka sealses nõukogus. Seega saab Saaremaa Turism otseallikast teada, mida konkurent plaanib ja kellega on kaupa tehtud.

Visit Saaremaa juht Ergo Oolup annab olukorrast ülevaate, öeldes, et nemad ajavad oma asja. “Messid toimuvad alles järgmise aasta alguses ja detailid võtavad veidi aega,” ütleb ta. Räägib ka sellest, et nende eesmärk on koos ettevõtjatega reklaamida Saaremaad parimal viisil. Seda, et koostööga sihtasutusest asja ei saanud, ta ei maini.

Küll ütleb seda sihtasutuse juht Anu Lomp, kes nimetab Visit Saaremaa omapäi messile minekut raiskamiseks. Tema sõnul tegid nemad Visit Saaremaale omapoolse pakkumise kasutada osa nende messipinnast, kuid seda ei võetud vastu.

“Miks on vaja asju topelt teha, seda ma kommenteerida ei oska. Minu arvamus on, et see on asjatu ressursi ja nii ettevõtete kui ka avaliku raha raiskamine niigi väheste võimaluste juures,” ütleb Lomp. Ta lisab, et kokkuvõttes on ju tore, kui kõik teevad.

Samamoodi silub olukorda ka Ergo Oolup, kelle sõnul tehakse Saaremaa Turismiga koostööd erinevate projektide kaudu. “Mõni neist sujub libedamalt, teine üle kivide ja kändude,” ütleb Oolup. Mida rohkem on tema sõnul inimesi, seda rohkem on arvamusi, ja erimeelsused on loomulikud. Neid püütakse mõistlikult lahendada.

Saarte Hääl on mitmest allikast kuulnud, et vaatamata “loomulikele erimeelsustele” on olukord kohati üsna terav.

Messidele mineku kamraadide osas on Visit Saaremaa ehk veidi paremas olukorras. Nende poole tunduvad hoidvat kõik suuremad majutus- ja spaateenuste pakkujad, kes ei kuulu enam SA Saaremaa Turism liikmeskonda. Paljud väiksemad tegijad on mõlema organisatsiooni liikmed. Viimati lahkusid SA Saaremaa Turism liikmeskonnast Saaremaa Spa Hotellid ja Tehumardi kämping.

“Esiteks on väga tülikas kogu aeg nende mõlema vahet sõeluda, infot jagada-vahetada. Lisaks topeltkoosolekud,” ütles Saarte Häälele hotellide üks omanikest Laura Sohvie Liblik. Tema sõnul on organisatsioonid ka nugade peal ja pillutakse teravusi. See on liikmetele väga tülikas. “Leidsime, et meil on muudki teha kui kahe tule vahel olla,” nentis ta. Libliku sõnul on kõik suuremad tegijad koondunud Visit Saaremaasse.

Kahe organisatsiooni vahel olemises ei näinud mõtet ka Arensburgi ja mitme teise ettevõtte juht Terje Nepper, kes on oma juhitavad ettevõtted sihtasutusest Visit Saaremaasse üle viinud. Nepper oli ise pikka aega sihtasutuse juht ning ta ütleb, et Visit Saaremaa loomisel ei pidanud sihtasutus oma lubadusi.

“Algselt oli sihtasutuse juhatuse ja nõukoguga kokku lepitud, et liitume kõik uue organisatsiooniga, et maakonnal oleks lõpuks üks ja tugev turismikatus. Hiljem lihtsalt otsustati siiski omaette jätkata, aga mina pean oluliseks kokkulepetest kinnipidamist,” põhjendas Nepper.

Ta ütleb, et messidel saab igatahes käidud ja Visit Saaremaa poolt vaadatuna tüli ka ei ole. Igaüks toimetab omas rütmis.

Anu Lomp ei näe liikmete väljaastumises probleemi ja ütleb, et samas on neil ka uusi liitujaid. “Loona mõis, Saarte Sahver ja Kuressaare tennisekeskus,” loetleb ta.