Atla küla kasvas mühinal (1)

Lääne-Saare vallas asuva Atla küla elanike arv suurenes möödunud aastal enam kui kolmandiku võrra.



Atla külavanem Toivo Naagel rääkis, et kui 2015. aastal oli Atla külasse sisse kirjutatud 19 elanikku, siis möödunud aasta lõpuks oli neid 29. Suur juurdekasv ei jäänud märkamata ka Lääne-Saare vallavalitsusel, kes selle fakti vabariigi aastapäeva puhul esile tõstis.

Külavanema sõnul lisandus küla elanike hulka reaalselt vaid üks neljaliikmeline perekond Viljandist, ülejäänud osas koosneb statistika inimestest, kes toimetavad piirkonnas juba varasemast, kuid otsustasid end nüüd sisse kirjutada. Kokku on Atlas ja selle ümbruses 36 sellist majapidamist, kus kannatab elada aastaringselt, ent mitte kõigil pole see töökoha tõttu võimalik.

Naageli sõnul saab elanike arvu suurenemist ainult tervitada, sest sellega suureneb ka omavalitsusest laekuv tegevustoetus. Ka Kuressaarest pärit külavanem rajas Atlasse kodu alles paar aastat tagasi ja on oma otsusega igati rahul.

Keskeas mehe sõnul väheneb aastate lisandudes vajadus linnale omaste meelelahutuste järele ning kaunis kodukoht mereäärses külas on täpselt see, mida hing ihkab. Just siinse õhustiku pärast on Atlasse tulnud teisigi.

“Inimesed, kes tulevad mandrilt ja siia elamise rajavad, otsivad siit ikka vaikust,” sõnas Naagel. “Eriti Tallinn on ju igasugu lärmi otsast otsani täis.”

Külavanem rääkis, et külas peetakse ühiselt talguid, jaanituld, muinastulede ööd ja jõulusid. Talgutel on alati kohal vähemalt 20 inimest, mis on väikse küla kohta hea saavutus. Sel aastal on talguliste sihiks küla puhastamine võsast.