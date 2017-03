Lihatööstus mõtleb oma kanakasvanduse rajamisele

Saaremaa Lihatööstus (SLT) tõi hiljuti müügile pakendatud kanalihatooted. Kui need tarbijale meelepärased on, võib juhtuda, et tööstus võtab oma tühjana seisva kanatsehhi taas kasutusele ja paneb püsti ka oma kasvanduse.



Lihatööstuse juhatuse esimehe Kristjan Leedo sõnul tõid nad hiljuti müügile kuus jahutatud kanalihatoodet, mis kõik on 500–700-grammistes pakendites. “Teistest erinevad meie tooted selles mõttes, et teised tootjad jahutatud kanalihatükke kindlakaalulistes pakendites ei paku,” tõi Leedo välja erinevuse. Teiseks on SLT kaubamärgi all müüdavate kanade kasvamisaeg lühem kui konkurentidel, mistõttu jääb lihaskiud õrnem ja liha pärast küpsemist hõrgum.

Kohe ei riskinud

Mõte kanalihatooted müügile tuua ulatub tegelikult pikema aja taha. Leedo märkis, et lihatööstuse hoovil on vanast ajast eraldi kanalihatootmise tsehh, mis on pikemat aega seisnud tühjana.

Jahutatud kanaliha kaubamärke poelettidel on Eesti turul aga SLT hinnangul vähe. “Arutasime, et miks mitte hakata ise muu hulgas ka kanatootmise poole vaatama, aga see on väga suur rahaline investeering, mis sinna alla läheks. Seega kohe me riskida ei julgenud,” selgitas Leedo. “Mõtlesime järele vaadata, kas tarbija üldse ootab meilt kanaliha.”

Nõnda on juba paar aastat ringi vaadatud ja leitud viimaks partner – kanakasvataja ülemere Lätist. “Otsisime kedagi, kes meie kaubamärgi all toodaks ja kelle kvaliteet oleks meile sobiv,” lisas tööstuse juht. SLT kvaliteedikontrollid on koostööpartneri kvaliteedi hinnanud parimaks praegu turul pakutavatest.

Samuti on koostööpartneril kõrge kvaliteedi tõend. Partner müüb kvaliteetset toodangut ka meie lähiriikidesse – Rootsi, Taani, Soome, Hollandisse. “Seega oleme julged nendega koostööd tegema, sest nad kasvatavad kanad üles tibust alates ja kvaliteedis tuleb kahtlemata kindel olla algusest lõpuni.”

Ostaks ka saarlastelt



Leedo sõnul on igasugune tarbijapoolne tagasiside tervitatav. Ehkki kanalihatooted on müügil olnud napid nädalad, pole kriitikat seni kuuldud. “Positiivset tagasisidet on olnud, aga eks ajapikku koguneb seda loodetavasti rohkem ja siis saame oma otsused teha, kas hakkame kanalihaga – kasvatuse ja tsehhiga – kohapeal tegelema või mitte.”

Kui otsus peaks langema oma kanakasvanduse rajamise kasuks, ei välista Kristjan Leedo ka võimalust, et tööstus ostaks linde kokku kohalikelt erakanakasvatajatelt. Nii nagu mõnikümmend aastat tagasi tehti. See annaks saarlastele ehk julgust juurde taas lihalinde kasvatama hakata.

“Mina sellele küll mingit takistust ei näe,” tõdes SLT juht. “Kui oleme võimalike partnerite (erakasvatajate – toim) toodangu kvaliteedi üle kontrollinud ning saame selles kindlad olla, siis miks nad ei võiks oma linde meile tuua – kindlasti võiks,” arvas ta.

Laiendavad sortimenti

Praegu on Saaremaa Lihatööstuse kanalihatoodang müügil Saaremaal COOP-i kauplustes ja mandril ABC Supermarketite kauplustes, Keila TÜ kauplustes ning RR Lektuse kauplustes, aga ka väiksemates poodides, kus tehakse uute toodete müügile võtmise otsuseid kiiremini. Aprillist lisandub kana ka Prismade sortimenti. Teiste kauplusekettidega läbirääkimised veel käivad.

Aasta teises pooles on tööstusel plaanis tuua turule marinaadis kanalihatooted ja talveks ka kanalihast talvepraed. “Sortimenti tahame kindlasti laiendada vastavalt klientide vajadustele,” kinnitas Kristjan Leedo.