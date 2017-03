Pisikodanikele lipuvärvides sokid ja mütsid

Hakkajad käsitöölised kutsuvad ühiskudumisprojekti raames valmistama vastsündinutele Eesti Vabariigi lipuvärvides mütse ja sokke, milles uued ilmakodanikud saaksid haiglast koju minna.



Idee sai alguse Facebooki käsitöögrupist, kus pakuti välja, et kõik 2018. aastal sündinud beebid võiksid koju minna lipuvärvides mütsi ja sokkidega. Idee levis kulutulena ja üsna pea ilmusid maakondadesse kontaktisikud, kes tegutsevad projekti eestvedajatena kohalikul tasandil.

Saarlaste esindaja on Kaidi Pirma, kes Saaremaa väikesed mütsid-sokid kokku kogub ja haiglale toimetab. Osalejatele tuletab ta meelde, et maavillane ja akrüüllõng ei ole head, sest üks on liialt kare ja teine ei hinga ega hoia soojust. Ta lisas, et kuna Eesti Vabariigil terendab 100. sünnipäev, oleksid ideaalsed sinimustvalged kudumid, aga võib kasutada ka neutraalseid toone ja lisada juurde rahvusvärvides detaile – lilli, paelu ja kõike, mis meelepärane.

“Kodulehelt leiab ka kudumisõpetusi, aga samuti võib heegeldada või õmmelda. Suvebeebidele oleksid puuvillased õmmeldud mütsid väga vahvad! Kogunenud asjad pakendan ise kõik ühesugustesse kottidesse ja edastan need sünnitusosakonnale hiljemalt 31.12.2017.

Kokku tuleks aasta jooksul meisterdada 250 paari sokke-mütse,” rääkis Kaidi, kes on lahkesti nõus vajadusel autoga ringi liikuma, et soovijatele ettevõtmisest lähemalt rääkida. Ühtlasi saab temalt soetada ka beebisõbralikust materjalist lõnga.

Selleks, et ettevõtmisele hoogu anda, saavad projekti registreerunud koodi, mille alusel võib kauplusest Tuuleluud soodushinnaga lõnga osta. Kood saadetakse registreeritutele e-meilile. Registreerida saab veebilehel www.teemekoos.eu ja infot leiab kaidi.pirma@gmail.com.