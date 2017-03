Tulekahju pures Vintris ühte maja kolm korda

Teisipäeva hilisõhtul käisid päästjad Vintri külas kustutamas ilmselt elektririkke tõttu süttinud maja, mis paari tunni möödudes uuesti leekides oli.

21. märtsil kell 22.05 sai häirekeskus teate tulekahjust Salme vallas Vintri külas. Teataja sõnul kadus majast helistamise ajal elekter ning esimese korruse põranda alt tuli suitsu ja oli näha leeke. Päästjate saabudes olid leegid majast väljas ja hoonesse sisenenud suitsusukeldujad alustasid kustutustöödega.

Tulekahju saadi kontrolli alla 23.29 ja likvideeriti kell 00.39. Tules hävisid esimese ja teise korruse ruumid.

Salme valla sotsiaaltöötaja Katrin Kilter kinnitas, et majaomanik on elus ja terve ning tal on ka pere olemas. Valla poole pole abi saamiseks seni veel pöördutud, kuid Kilteri sõnul on vald ikka valmis vajadusel abistama.

Kell 6.05 sai häirekeskus teate, et sama maja on uuesti leekides. Seekord kustutasid päästjad maja väljastpoolt ja kaitsesid tuleleviku eest kõrvalhoonet. Tulekahju likvideeriti kell 10.34.

Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Kristi Kais ütles, et taassüttimise põhjust ei oska hetkel kindlalt öelda, kuid tulekahjude puhul on tihtipeale võimalus, et kuskil jääb midagi hõõguma ja võtab leegi uuesti üles.

“Kõik oleneb hoone materjalist, soojustusest või ka hoones olevatest muudest põlevmaterjalidest,” lisas Kais.

Kolmandat korda kutsuti pritsumehed kohale eile õhtupoolikul, sest põlenud majast hakkas taas suitsu tõusma.

Lääne päästekeskuse ohutusbüroo peainspektor Karmo Näkk märkis, et Saaremaal on viimasel ajal olnud mitmeid elektririkkest alguse saanud tuleõnnetusi. Ta lisas, et elektrisüsteeme tuleb kontrollida ja vajadusel uuendada. Näki sõnul oleks mõistlik alustada korkkaitsmete vahetamisest automaatkaitsmete vastu.

“Liiga tihti kohtame veel kodusid, kus on kasutusel korkkaitsmed ja mõnel juhul on need isegi traadiga parandatud. Iseparandatud korkkaitse ei rakendu, kui elektrijuhtmestikus tekib sädelemine või koormusest tingituna lühis,” sõnas peainspektor.

Tema sõnul tuleks üle vaadata võrku ühendatud elektritarbijate võimsus, sest tänapäeval on kodudes järjest enam elektrit tarbivaid seadmeid. Sageli ei anta endale aru, kas olemasolev elektrisüsteem kogu pingele ka vastu peab, sest näiteks 25 aastat tagasi paigaldatud elektrisüsteemi puhul arvestati selle aja elektritarbimisega, kuid tänapäeva tarbimise hulga jaoks ei pruugi kunagistest elektrisüsteemidest tuleohutuse tagamiseks piisata.