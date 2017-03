Turvakodu riputas kassipidaja häbiposti (2)

Saaremaa lemmikloomade turvakodust kassi võtnud naisele sai osaks räige sõim ja ähvardused, kuna õue lastud kass läks kaduma.



“Mul on ikka paganama kahju, et Furby (turvakodust võetud kass – toim) endale nii vale kodu sai. Karma on olemas ja loodan südamest, et kõik tuleb topelt tagasi ja rohkemgi veel,” kirjutab MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu administraator kommentaaris Facebooki lehel. Furby kadumisest teada andnud postituse all leidus teisigi samalaadseid sõnavõtte. Näiteks kirjutas MTÜ juhatuse liige Edit Annusver vastuseks isikule, kelle meelest kasside õue laskmine linnas on normaalne: “Kahjuks on ka terve ilm täis madalalaubalisi ja selle vastu ei aita ei ussi- ega püssirohi. Väike lootus on, et nad ise välja surevad, nagu juhtus tillukese ajumahuga dinosaurustega.”

Asi läks inetuks



Kõige inetumad väljendid jätsid “loomasõbrad” aga erasõnumitesse. Lisaks anti noorele kahe lapse emale Marile (nimi muudetud), kelle juures Furby elas, mõista, et tal võib kehvasti minna. Ähvardused ja sõim olid ajendatud turvakodu Facebooki postitusest ja seal all olevatest kommentaaridest.

“See on juba inetu,” tõdes Edit Annusver, et sõimukirjade saatmist ta ei poolda. Samuti märkis ta, et vaatab turvakodu lehel olevad kommentaarid üle. Avalik hukkamõist iseenesest on aga Annusveri hinnangul õigustatud, kui muu enam ei aita.

“Mõnedes portaalides lähevad inimesed palju emotsionaalsemaks,” väitis Annusver, viidates, et mandri samalaadsetelt lehtedelt võib leida hullemaidki kommentaare. Furby otsimise postituse all toimuv pidavat veel üpris leige näide olema.

Eestimaa loomakaitse liidu juhatuse liige Pille Tees ütles, et emotsionaalsus on sellise juhtumi puhul arusaadav. “Kahjuks või õnneks on pahatihti avalikkus see, mis kõige tõhusam on,” lisas ta ja nentis, et avalik arutelu ja teatud mõttes ka hukkamõist toob tihti paremaid tulemusi kui mis tahes õigusorganite töö. Viimaste jaoks on lemmikloomade probleemid tema hinnangul pigem kõrvaline teema.

Uitas ringi

Kõnealune juhtum hakkas eska­leeruma 19. märtsil, mil turvakodu lehel anti teada Tuulte Roosi elamurajoonis ringi luusivast kassist, kes kippus trepikodadesse. Tuli välja, et kassil on omanik täitsa olemas – Mari. Turvakodu inimesed tegid kindlaks, et sama inimene võttis oma hoole alla 2015. aasta jaanuaris Furby. Tuulte Roosis ringi liikuv kass ei olnud aga Furby, vaid Mari uus kass. Furby läks kaotsi juba 2015. aasta suvel.

Kortermaja esimesel korrusel elav Mari lubas Furbyl õues käia. Kassil oli rõdul toidukauss ja väike pesa. Mari sõnul uitas Furby mõnikord mitu päeva ringi, kuid tuli alati tagasi rõduukse taha kräunuma. Kui ta ise parajasti Tallinnas koolis oli, käis kassile süüa panemas tema lähisugulane. Ühel hetkel Furby aga enam koju ei tulnud. Mari käis teda otsimas küll, kuid kuulutusi kuhugi üles ei pannud ja turvakodule ka teada ei andnud.

Praeguse (kiibistatud ja steriliseeritud) kassi sai Mari sõbranna käest ja teda lubab ta samuti õue jalutama. “Mu kass pole ainuke, kes seal ringi jookseb. Turvakodu pingutab üle,” leiab Mari, et teda rünnatakse põhjendamatult. “Ma olen nii vihane, et nad mu nime Facebooki panid. Kass ei ole ju väärkoheldud, see on täiesti uskumatu,” tõdes ta.

Edit Annusveri sõnul ajab teda Mari puhul närvi see, et inimene oma viga ei tunnista ja astub kaks korda samasse ämbrisse. “Üks kass on kaduma läinud ja lased teise ka ripakile,” nentis ta. Samuti oli Annusver pettunud, et turvakodule Furby kadumisest kohe teada ei antud. Selleks olevat lausa lepingujärgne kohustus.

Samasse ämbrisse



Küsimuse peale, kuidas peaksid niisugused postitused ja kommentaarid turvakodu missioonile kaasa aitama, Annusver ohkas. “Ega tegelikult kasuks ei tule. Aga teeb ikka vihaseks küll, kui sa tood tänavalt looma, putitad ta üles, annad lepinguga koju ja siis saad teada, et loom on süüdimatult välja lastud.”

Kuressaare linna koerte ja kasside pidamise eeskiri on kasside õue laskmise koha pealt mitmeti tõlgendatav. Ühes punktis seisab, et territoorium peab olema piiratud, nii et loom sealt omal tahtel välja ei pääseks. Teisalt on aga kirjas, et “avalikku kohta pääsemise võimalusega territooriumil” võib pidada üksnes vaktsineeritud, märgistatud ja registreeritud ning steriliseeritud kassi.