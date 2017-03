Ventspilsi liinile pole sobivat laeva

Mõntu–Ventspilsi liini taaskäivitamiseks on lisaks rahale vaja sobivat laeva, mida aga praegu silmapiiril pole.



“Võtmeküsimusteks antud teema juures on potentsiaalsete teenusepakkujate ja kindlasti ka sobiva laeva leidmine, kusjuures laev peab olema olemas kõrghooajal,” ütles liini käivitamise üks taganttõukajaid, MTÜ Visit Saaremaa tegevjuht Ergo Oolup.



Saarte Hääle andmeil on ühe võimaliku variandina räägitud parvlaevast Regula, mille TS Laevad ostis mullu sügisel 4 miljoni euroga Saaremaa Laevakompaniilt jääklassiga varulaevaks.

AS-i Tallinna Sadam turundusspetsialist Triin Rum ütles, et TS Laevad ei ole kellelegi parvlaeva Regula pakkunud. “Küll aga on erinevad ettevõtted meie poole pöördunud ja küsinud võimaliku koostöö kohta. Kas mõnega neist õnnestub ka lepinguni jõuda, näitab aeg. Huvi on olnud nii rahvusvaheline kui ka kodumaine,” sõnas ta. Rum lisas, et TS Laevade lähiaja peamine eesmärk on ettevalmistus suveperioodiks, et kõik soovijad saaksid veetud ja kliendid oleksid õnnelikud.

TS Laevade juht Kaido Padar ütles läinud sügisel, et 400 reisijat ja 80 sõiduautot mahutav parvlaev Regula on ettevõttel varuks ka tulevikuks, juhul kui kõrgperioodil on Saaremaa ja Hiiumaa liinidele vaja korraga kokku viit laeva, et rohkem ja kiiremini reisijaid teenindada.

Aastatel 2005–2008 opereeris Mõntu–Ventspilsi liinil alusega Scania AS-i Saaremaa Laevakompanii tütarfirma SSC Ferries OÜ, mis lõpetas tegevuse majanduslikel põhjusel. Neljal hooajal teenindati liinil üle 60 000 inimese, nendest välisturiste üle 39 000.

Mehis Tulk