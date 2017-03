JUHTKIRI: Hambamure

Ida-Saaremaa rahva suurem mure hambaravi pärast saab aprillist loodetavasti murtud, mis sest, et esiti võtab uus tohter patsiente vastu vaid kord nädalas.

Teine küsimus on aga, mis saab erakorralisest hambaravist Kuressaares suvekuude nädalavahetustel.

See mure on juba habemega. Varasemail aastail pole hambatohtrid aga näidanud valmisolekut hädalisi avitama tõtata. On ju suvi puhkuste aeg ning kes just ei puhka, vaevalt soovib pärast pikka töönädalat ka laupäeva-pühapäeva töötamisele ohverdada. Pealegi – tohtrite sõnul ei teki hambavalu ja vältimatut abi vajav olukord ootamatult, vaid probleemid on sageli kestnud kauem.

Samas – neil, kellele just nädalavahetusel kulmineerinud vaevused asu ei anna, eespool toodud põhjendustest vaevalt abi on.

Nüüd loodab Saaremaa omavalitsuste liit koostöös haigla ja hambaarstidega suvisele hambaravimurele siiski lahenduse leida. Kui meie saared on suveajal rahvast täis, siis nõudlust erakorralise hambaravi järele kindlasti jätkuks.