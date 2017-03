Mäebe külarahvas tahab rajada talgutega päris oma suitsusauna

Torgu vallas Mäebe külas plaanitakse 6. mail “Teeme ära” talgupäeval teha algust suitsusauna rajamisega.



Erametsast tuuakse männipalgid ja rannas kooritakse need puhtaks. Seejärel jäetakse palgid kuivama ja tuleva aasta suveks ehk Eesti Vabariigi 100. aastapäeva tähe all tahetakse suitsusaun püsti saada.

Mäebe külavanem ja talgujuht Annika Ellervee ütles Saarte Häälele, et talguliste punt on neil juba koos. Sinna kuuluvad külarahvas ja sõbrad, kokku ligi 30 inimest. “Tööealised inimesed ja nooremad pensionärid on meiega talgutel. Eakamad vaatavad aknast, kuidas me toimetame,” märkis külavanem. Ta lisas, et tööde põhirõhk jääb siiski meeste kanda. “Nad on ise marupositiivsed,” rõõmustas ta, et külamehed on sauna lõpliku valmimise tähtaja osas vahest entusiastlikumadki kui tema ise.

Esialgu olla osa külaelanikke leidnud, et suitsusaun pole ikka päris õige mõte, kuna seal võib end ära määrida. Lõpuks jõuti aga ühele meelele, et külla tuleb teha just vanamoodne suitsusaun. Ellervee ütles, et saun tuleb selline, kus saab ka liha suitsutada. “Meil on ju palju jahimehi ka,” lausus ta.

Mäebe külainimestel on kindel kava saada saun valmis oma vahenditega. “Mets tuleb ühe mehe käest, kruvid teise käest ja katuse toovad jõukamad sõbrad,” iseloomustas Ellervee suitsusauna ehitamist. Siis on kindel, et see on nende endi oma ja ei tule ükski kontroll vaatama, kas projekt on asja ette läinud, selgitas külavanem.

Kerkima hakkab saun tuleva aasta kevadel või suvel munitsipaalmaale, mis varem oli reformimata riigimaa. “See on mere ääres, kus on purre ja lautrikoht ning katusealune on ka juba tehtud,” sõnas Ellervee.

Saare maakonnas oli “Teeme ära” kodulehel eilse seisuga registreeritud 38 talgut.