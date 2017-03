Orissaares saab alates aprillist taas hambaarsti juures käia

Ida-Saaremaa inimestel on 7. aprillist taas võimalus hambaarstile minna, kuna Orissaares asub tööle arst Kristiina Praks ettevõttest Praks ja Küüts Hambaravi OÜ, kes tegutseb Viimsis. Vastuvõtule registreerimisega on juba alustatud ning esimesed patsiendid on end juba ka kirja pannud. Arst hakkab Orissaares töötama osalise koormusega ja esiotsa vaid reedeti.



Varem on Praks Saarte Häälele öelnud, et ta on Saaremaaga seotud oma juurte kaudu ja satub siia tihti.

Hambaravi pakutakse nii lastele kui ka täiskasvanutele. Teenuste nimistusse kuuluvad nii hammaste ravi, proteesimine kui ka proteeside parandamine.