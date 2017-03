Põllumajanduse tippjuht 2017 on Tõnu Post

Täna kuulutati konverentsi „Põllumees kui tippjuht“ raames viiendat aastat järjest välja põllumajandussektori silmapaisvaim tippjuht, kelleks žürii valis tänavu Kõljala Põllumajanduslik OÜ juhi Tõnu Posti. Auhinna andis üle maaeluminister Tarmo Tamm.

Kõljala Põllumajanduslik OÜ juhi ning 2017. aasta põllumajandussektori tippjuhi Tõnu Posti sõnul on sedalaadi ettevõtmised positiivsed kogu sektori jaoks, aidates teadvustada ja väärtustada põllumajandusettevõtlust.

„On väga suur au saada kolleegide poolt tunnustatud, mistõttu olen ootamatu tähelepanu eest äärmiselt tänulik. Pikka aega põllumajandusega tegelenuna võin öelda, et tegu on sektoriga, kus edu tuleneb eelkõige ettevõttesisesest kuid ka ettevõtete vahelisest heast koostööst,“ lisas Post.

Maaeluminister Tarmo Tamm meenutab, et Tõnu Post on Saaremaa suurima põllumajandusettevõtte juhina tunnustatud nii oma kodusaarel kui pälvinud muidki tiitleid – mõned aastad tagasi valiti ta ka Eesti aasta põllumeheks.

„Tean pea aasta Eesti Põllumeeste liitu juhtinud Tõnut tasakaaluka ühistegevuse eestkõnelejana, kes on nii ettevõtluses kui ka ühiskondlikke kohustusi täites kompromisse otsiv, järjekindel ja tulemuslik,“ ütles Tamm. „Kuna Eesti põllumajanduse parem käekäik on selgelt seotud toodangu lisaväärtuse tõstmise ja ühistegevuse suurendamisega, on selle eest hingega seisev juht igati väärt esiletõstmist ning näitab tema stiili ja valitud tee õigsust ning laiemat väärtust,“ lisas maaeluminister.

„Mul on väga hea meel, et põllumajanduse aasta tippjuhiks valiti just Tõnu Post. Läbi aastate on erinevatel ametipositsioonidel tema prioriteediks olnud põllumeeste koostöö tugevdamine – võib öelda, et just selles peitubki võti, kuidas tänases komplitseeritud olukorras põllumajanduses võimalikult edukalt hakkama saada,“ ütles Swedbank Eesti põllumajandussektori juht Brit Padjus.

Tõnu Posti autasustatakse skulptuuriga „Kuldne viljapea“, mille autor on skulptor Tiiu Kirsipuu.

Põllumajandussektori tippjuhi tiitli on eelnevatel aastatel pälvinud:

2016 – OÜ Avispeamees juht Jaak Läänemets

2015 – OÜ Estonia tegevjuht Ain Aasa

2014 – OÜ Kehtna Mõisa juht Märt Riisenberg

2013 – OÜ Voore Farm juht Indrek Klammer