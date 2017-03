SOL asus otsima lahendust suvisele hambaravimurele

Saaremaa omavalitsuste liit loodab koos haigla ja hambatohtritega muuta hambaravi suvistel nädalavahetustel kättesaadavamaks.



“See suvise hambaravi teema on olnud aktuaalne ka varasematel aastatel ja mulle ei mahu pähe mõte, et me ei suuda seda korraldada,” ütles Saaremaa omavalitsuste liidu juhatuse esimees, Kuressaare linnapea Madis Kallas. “Just suvel on probleem aktuaalsem, kuna siis on Saaremaal oluliselt rohkem inimesi, paraku ei ole ka Kuressaare hambapolikliinik suvel laupäeviti avatud.”

Kallas arutas suvekuude erakorralise hambaravi korraldamist Kuressaare haigla juhatuse liikme Märt Kõlliga.

Kallase sõnul on Kuressaare haigla erakorralise meditsiini osakond valmis erakorralise hambaravi teenust koordineerima. Selleks peaks SOL saatma aga haiglale nimekirja hambaarstidest ja info selle kohta, millal keegi suve nädalavahetustel valves on.

“Olen sellest teemast rääkinud ka Kuressaare hambapolikliiniku nõukogu esimehega, kes on ka valmis igati kaasa aitama sellise võimaluse loomisele,” lausus Kallas.

Madis Kallase sõnul on kõigepealt tarvis kaardistada kõik arstid, kes on valmis oma kabinettides suvel nädalavahetustel erakorralist hambaravi pakkuma.

“Lisaks on vaja saada kokku eelarve, et kui palju me arstidele valves oleku eest tasume,” rääkis Kallas. “Mudel võiks välja näha siis selline: kümme nädalavahetust on hambaarstidega kaetud, nimekiri on edastatud haigla EMO-le ja nemad hindavad vajadust, kas kutsuda hambaarst välja või mitte.”

Kallase sõnul tasub klient ravikulud ise. “Lihtsalt ootetasu kompenseerivad siis kohalikud omavalitsused ja seda sõltumata sellest, kas väljakutseid on või mitte,” märkis Kallas.

Hambapolikliiniku juhataja Reena Reinväli kuulis suvist hambaravi puudutavast plaanist esimest korda Saarte Häälelt. “Peame seda arutama, alles siis saame seisukoha võtta,” lausus ta.