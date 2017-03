Tõll tutvustab väikelaevaehituse erialasid

Virtsu-Kuivastu liini parvlaeval Tõll saab alates sellest nädalast vaadata Tallinna Tehnikaülikooli ja Kuressaare Ametikooli näitust väikelaevaehituse erialadel õppimisest Saaremaal.

“Laev, mis meie praeguseid ja tulevasi väikelaevaehitajaid ning väikelaevaehituse insenere Saaremaale toob, on sellise näituse jaoks enam kui sümboolne koht,” rääkis Kuressaare Ametikooli tehnoloogia õppesuuna juhtõpetaja Andres Meisterson. “Sümboolsust lisab see, et Tõllu valmimisele on kaasa aidanud Saaremaa laevaehitajad – meie koostöö- ja praktikapartner Baltic Workboats teostas Tõllu ehitamisel Poola laevatehases omanikujärelevalvet.”

“Näituse eesmärk on näidata väikelaevaehituse ja selle õppimise põnevat ning merega seotud maailma,” lisas Meisterson.

TTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskuse juhataja Anni Hartikainen märkis, et veebis oli väikelaevaehituse õppevõimalusi tutvustav materjal juba 2016. aasta lõpul olemas. “Kui Eesti brändi kontseptsiooni esmakordselt reedel, 13. jaanuaril esitleti, siis tuvastasime, et brändi esitlusmallid olid meie juba olemasoleva materjaliga üsna ühte stiili. Tegimegi siis neist Eesti brändi esimese rakenduse. Nüüdseks on sellest tekkinud lisaks veebile veel mitu formaati: digitaalne pildipank, roll-up ja infolehed ning nüüd ka Tõllul välja pandud fotonäitus,” rääkis Hartikainen.