Juba mullu pidi Kudjapele kerkima hakkama uus elurajoon, kuid ehitus pole siiani alanud. Põhjuseks Saaremaa ehitusfirmade väidetavalt röögatud ehitushinnad, mis küündivat isegi mõnikümmend tuhat eurot kõrgemale, kui küsivad mandril tegutsevad ehitajad.



Saarte Hääl kirjutas täpselt aasta tagasi, et LVM Kinnisvara asub veel samal aastal Kuressaare külje alla Kudjapele rajama uut elurajooni, mille energiatõhusate ligi 120 m2 eramute hind oleks kuni 100 000 eurot. Eramurajoon on kavandatud kinnistule, mis piirneb Mündi ja Kannikese tänavaga. Pisut üle 12 hektari suurune maatükk oli kavas jagada 31 elamukrundiks, kuid seni pole tulevases Lahevere elurajoonis lillegi liigutatud.

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing tunnistas, et pärast mõnda aega väldanud läbirääkimisi otsustasid nad uusarenduse kausta korraks kõrvale panna, kuna ehitajat lihtsalt ei leitud. “Uskusime, et ehitushind on Saaremaal sama nagu mandril või soodsam. Aga see pole isegi sama – see on kallim,” põhjendas Saksing.

Kinnisvarafirma juht tõdes, et nende soov oli algselt kõik n-ö kohapealselt lahendada – kuna ehitus toimub Saaremaal, võinuks ka ehitajaks olla mõni siinne ehitusfirma. “Kuid osalt, kellele päringu tegime, ei saanud me isegi pakkumust. Kellelt saime, oli hind selline, et…”

Saksingu sõnul on seejuures teada, et nii mõnigi Saaremaa firma käib ehitamas ka mandril ja seal on hindadega teine lugu. “Mandril ehitades on Saaremaa firmadel hinnad kuidagi konkurentsivõimelisemad.”

LVM Kinnisvara on samalaadseid eramuid rajanud ka Pärnumaal. Seal müüvadki nad üsna sarnaseid maju, nagu ka siin plaanivad, sarnase hinnaga.

Kui mandril läheb ka kõrgema hinnaga eramuid üsna tihti müügiks, siis Saaremaal seda ülearu tihti ei juhtu. “Pole mõtet turule tuua toodet, millel pole ostjat. Kui maja maksab oluliselt üle 100 000 euro, siis saarlane ei ole seda suure tõenäosusega nõus ostma.”

Varasemast on kinnisvarafirma Vallimaa tn 26 kortermaja ehitusega õppinud, et vastuvoolu ujuda ei maksa. Teadupoolest püsis kõnealune kortermaja pikalt pooltühjana, sest uute korterite hinnatase oli tavapärasest hinnatasemest kõrgem. Sama reha otsa astuda ei taheta.

Ometi ei ole arendaja Lahevere elurajooni projekti seni maha matnud, projektikaust on taas avatud ja lootust on, et varsti läheb ikkagi asjaks. Projekt on käsil lootuses, et arendajal õnnestub ehitaja leida mandrilt.

“Oleme rääkinud paari oma partneriga, kes on meile mandril maju ehitanud, küsinud neilt ka hinnapakkumised ja loodame, et selle kevadega saame ka majade ehitusotsuse tehtud,” märkis Saksing. Kui mandrimehed on valmis Saaremaale ehitama tulema, siis läheb eramute ehitus ka lahti.

Praegu on kindel nii palju, et trasside-kommunikatsioonide rajamiseks peaks kopp peagi maasse löödama, sest vähemalt nende hinnad on vastavalt eelnevalt tehtud arvutustele olnud Saaremaa firmadel ootuspärased.

Ehitajad: Saaremaa firmad pole kallimad

Kuressaare Ehituse juhataja Tõnu Toompuu sõnul pole neilt küll ehituspakkumust võetud, kuid tema ei usu, et mandrilt ehitaja odavamalt leiab. Toompuu sõnul on elamuehitus üldse kalliks läinud.

Ta tõdes omast näitest kõneldes, et Kuressaare Ehitus on plaaninud Kuressaare vanalinna uusi korterelamuid, kuid nendegi omahind läheb väga kalliks. Tegemist on seejuures küll muinsuskaitsetsooniga, kuid siiski. “Kõik liitumised on esiteks väga kallid ja teiseks –omahind lihtsalt on kallis,” märkis ta. Vaheltteenimise kate on tema sõnul ääretult väike. “Nii et seda küll ei tasu öelda, et Saaremaa firmad oleksid kallimad.”

Mis puutub LVM-i väljakäidud 100 000-eurost müügihinda, siis Toompuu sõnul annab säärase hinnaga (koos käibemaksuga) müüa 70–80 m2 uut maja, kus on olemas kõik liitumised, juurdepääsud ja kommunikatsioonid.

“Tegin golfiväljakul ühele 98m2 majale hinnangu ja sain koos käibega hinnaks 105 000 eurot,” märkis Toompuu. Seal on aga kõik liitumised juba olemas. Tema on seega veendunud, et ükski mandri ega Saaremaa firma pole valmis nii suurt eramut ehitama sellise hinnaga, et selle saaks pärast 100 000 euroga müüdud.

Arens Ehitustööde juhatuse liige Olari Aavik on sama meelt. Temagi ei usu, et korralik eramu õnnestuks ehitada sellise hinnaga, et see 100 000 euroga ostja leiaks. “Eks kinnisvarafirma tahab ka ise vahelt päris korralikult raha saada,” arvas ta. “Aga see on Saaremaal üldiselt probleem – ehitushind ongi kallis, võrreldes sellega, mis siin kinnisvara maksab.”

Ka Aaviku hinnangul ei saa öelda, et siinsed ehitusfirmad küsiksid rohkem raha kui mandrifirmad. Kui üldse, siis on hinnavahe marginaalne ja selle võivad tingida nt materjali transpordikulud saarele.