Vägevaim kährikukolju Pihtlast

Pihtla jahiseltsil pole küll aastaid oma maja olnud, kuid see pole takistanud mehi küttimast kõige kõrgemast klassist trofeesid, mida kroonib maailmarekordi vääriline kährikukolju.



Seltsi tegevuse algusajad ulatuvad eelmise sajandi kuuekümnendatesse aastatesse, mil Pihtla jahisektsioon alustas legendaarse jahimehe Arnold Välja eestvedamisel. 1994. aastal on Pihtla jahiselts registreeritud Saare maakonna ettevõtteregistris. Oma jahimaja, kus korraldada ühisüritusi ja jahisaaki töödelda, Pihtla küttidel erinevalt paljudest teistest seltsidest ei ole. Ühisüritusi on läbi aegade korraldatud Sandla kultuurimaja saalis, jahtide eel on varasematel aastakümnetel aga traditsiooniliselt kokku saadud jahiseltsi esimehe õuel.

Seltsi praegune esimees Rain Metsmaker on end n-ö tutvuse kaudu sisse seadnud Pihtla pritsumeeste majas, kuna ta on ise vabatahtlik ja kuulub ka kohaliku pritsumeeste ühingu juhatusse.

Pritsumaja juurest saavad alguse ühisjahid, seal on üles pandud ka lõpuks veterinaarametilt saadud kauaoodatud jahutuskamber loomarümpade hoidmiseks. Lisaruumid on seltsi tarbeks ehitamisel sealsamas pritsumaja kõrval kerkivas kolme seltsi ühishoones ehk Pihtla hobikeskuses. “Loodame ikka, et saame sinna rahastust ka järgnevatest taotlusvoorudest. Õnneks koostöö spordi- ja pritsumeestega sujub. Loodame parimat,” sõnab Metsmaker.

Sigade käitumine on muutunud



Eelmärgitud jahutuskambri juurde tagasi tulles – Aafrika seakatku tõttu on kütitud sigu enne nende edasist käitlemist vaja säilitada nii kaua, kuni on selge, kas neilt võetud vere­proov on katku suhtes positiivne või negatiivne. See võtab mitu päeva aega.

Metsmaker kinnitab, et jahutuskambritest on jahimeestel tolku ka talvel, sest seal säilib loomakere jahutatuna. Õues hoides külmub rümp läbi ja Saare Uluk sellist vastu ei võta. “Suvel on teda muidugi kõige rohkem vaja, aga ega meil selleks ajaks, kui suvi kätte jõuab, sigadega probleemi enam ei ole,” muigab Metsmaker.

Viimastel jahtidel pole Pihtla mehed metssigu enam näinudki. Ja kui maakond tervikuna sai seatud metssigade laskekohustuse täidetud, siis Pihtla seltsil jäi küttimiskohustuse täitmisest paarkümmend siga puudu. Tundub, nagu oleks metssigade populatsiooni käitumine muutunud.

Metsmaker ütleb, et sügisest saati pole sead söödaplatsidel peaaegu käinud. Kas on neil metsas nii palju süüa, et nad jahimeeste toodud söödast ei hooli, igatahes pole Pihtla kandis metssigu söödaplatsidel enam kuude viisi käinud. “Nad on küll seal piirkonnas liikumas ja koertega saab neid jahtida, aga platside peale nad ei tule,” tõdeb Metsmaker.

Merepiiri olemasolu tähendab seda, et Pihtla mehed saavad sügisel pidada ka pardi- ja hanejahti, aga ka seda, et ulukid jahipiirkonnast lõuna poole liikuda ei saa – vesi tuleb vastu.

Jahipidamist mõjutab märkimisväärselt ka rannaalade hooldamine, see on ka omamoodi ulukite ohjamismeede. “Vätta oli varem kadakate ja mändide rapik, nüüd vaata ühest poolsaare otsast teise ja kaugemalegi, kui maakera poleks ümmargune,” ütleb Metsmaker. Sealkandis metssigu enam ei ela. Peidupaiku jääb vähemaks ja nad liiguvad mujale.

Suurem tähelepanu hirvedele



Ära kolivad ka sellised suuremad ulukid nagu põdrad. Neil pole enam elupaika ja ka joomiskohti, kuna suured alad on elektrikarjustega piiratud. “Saab oma laksu kätte ja ei trügi enam sinna,” nendib Metsmaker. Pihtla jahiala ulukiressurssi üldisemalt hinnates ütleb Metsmaker tagasihoidlikult, et see on piisav. “Kedagi pole liiga vähe ega ka liiga palju, selline Harju keskmine.”

Rääkides Pihtla kandi levinumatest ulukikahjudest, märgib jahiseltsi juht, et suurimat kahju tegid siiani ikkagi metssead, ent viimasel ajal sellega enam probleeme pole, kuna sigade arvukus on kõvasti langenud.

“Edaspidi peab tähelepanu pöörama pigem hirvele, kuna nemad on põhilised silopallide lõhkujad. Praegu siiski pole suuri probleeme veel olnud. Aga silma on ikkagi hakanud. Ju oleme siis suutnud nende arvukuse parajal tasemel hoida,” räägib Metsmaker.

Nii nagu muudeski Saaremaa piirkondades on ka Pihtla maadel mäkri, kellele meeldib oma rännakutel hoovidesse põigata. “Proovime ka sellele lahendust leida, kuigi kõige rohkem tüli teevad nad ikka väljaspool jahihooaega, mil meie käed on seotud,” nendib Metsmaker.

Metsakahjusid Pihtla jahimaadel peaaegu polegi. Kütid ise seletavad seda asjaoluga, et põdra arvukus on madal. 12 000 hektari kohta on seltsi aastane laskekohustus praegu 12 põtra. See on kaks korda väiksem kui aastaid tagasi.

Pihtlas kütiti esimene šaakal



Hundid pole Pihtla maadel eriti kurja teinud, mõned korrad on nad sinna küll juhtunud, aga hundijahti pole Pihtla mehed pidanud kunagi korraldama. Eelmisel hooajal nähti mitmel korral mõnepealist karja Laidevahel ja selle ümbruses. “Praegu tundub vaikne. Ega me eriti igatse ka neid, hundijahil saab ju ka teistes piirkondades käia,” muigab Rain Metsmaker.

Aga mingis mõttes märgilise sündmusena saab välja tuua eelmisel hooajal Pihtla maadelt kütitud šaakali, kes uue elukana meie maakonnas nüüd kanda, õigemini käppa kinnitamas on. Ega seda uut looma spetsiaalselt ei kütitud, ta jäi jahimehe püssi ette rebase pähe. Aga Pihtla jahiseltsi liikme Jüri Kaju arvates paneb uus väikekiskja looduses asjad jälle omamoodi käima. “Rebasele teeb ta ära ja kährikut on kah väga kange vähendama,” märgib ta. Kuna kütitud šaakal oli aastavanune, siis tähendab see spetsialistide hinnangul, et ta oli saarel sündinud ehk siis siin eksisteerib vähemalt üks pesakond.

Kuigi võõrliik, ei ole šaakalit lindpriiks kuulutatud ja ta on väikeulukitega ühes nimekirjas. Viimaseid jagub ka Pihtla maadele nagu kõigisse teistessegi jahipiirkondadesse. Ole ainult mees ja küti. Samas on rebaste, eriti kährikute hulgas väga suureks probleemiks kärntõbi.

“Kuigipalju on seda kogu aeg olnud, aga praegu on kährikutest tõbised ehk isegi 80 protsenti,” ütleb Kaju. Külmade talvedega saaksid haiged loomad üsna ruttu otsa ja ka haiguselevitaja häviks, aga viimased talved on olnud väga soojad, mistõttu peaaegu karvutud kärntõves isendid suudavad talveaja üle elada.

Millised on Pihtla küttide suhted maaharijate ja metsaomanikega? “Väga head. Kuna kahjusid eriti pole, pole ka nurinat. Väikesi ettepanekuid ja tähelepanekuid on ikka tulnud ning nendega oleme proovinud ka operatiivselt tegeleda. Inimesed on tegelikult väga mõistvad,” ütleb Metsmaker.

Kui uurida, milliste saavutuste üle seltsil on ehk enam põhjust heameelt või suisa uhkust tunda, on seltsi juht ootamatult tagasihoidlik. “Selle kohta polegi nagu midagi erilist öelda. Kokkutulekutest võtame iga aasta osa, nii mõnigi auhinnaline koht on aegade jooksul tulnud. Laskevõistlustest oleme ka ikka igal aastal proovinud osa võtta, pole ka mitte väga hullusti läinud. On nii helgemaid kui ka mitte nii helgeid päevi. Trofeesid on ka parasjagu…”

Siinkohal tuleb täpsustada, et selts on ise korraldanud maakonna jahimeeste kokkutuleku 2001. ja 2011. aastal, tunamullu Orissaares ja mullu Koguvas toimunud kokkutulekul saavutas aga üldvõidu! Ja trofeesid, mille üle uhkust tunda, jagub samuti. Nimetame siinkohal kasvõi Jüri Kajule kuuluvat maailmarekordi väärilist kährikukoljut.

Seltsi lähemate aastate plaanid on ennekõike seotud rajatava hobikeskusega. “Kuna oleme üks suurema liikmete arvuga seltse vallas, siis tahame ka kogukonnas kaasa rääkida ja elu piirkonnas edasi arendada. Alates sügisest jääb see kohaliku rahva õlule veel suuremal määral kui siiani,” sõnab Rain Metsmaker.

Iga nahk on isemoodi



Jüri Kaju on praegu Saaremaal ainus mees, kes hobi korras nahaparkimisega tegeleb. “Huvilisi on küllaga. Kes tahab endale mõnest ilusast loomast midagi mälestuseks, kes riideeseme jaoks,” räägib mees, keda parkimine on juba noorpõlvest peale huvitanud.

Kaju pargib nahku käsitsi, masinaid kasutamata. Käsitsi parkides saab parema tulemuse, nahk jääb üheks tervikuks. “Töönduslikul parkimisel sellist tulemust ei saa. Köösner lõikab pea ja käpad nagunii küljest ära, temal on ju ainult kereosa vaja,” sõnab Kaju.

Parima tulemuse annab värskelt kütitud looma nahk. Ilma parkimata nahad ei säili, rebasenahk peab vastu ehk pool aastat, kährik võib-olla aasta. Nahkade riknemist pidurdatakse soolamisega, aga selliselt säilitatud nahast ei pruugi hiljem parkimisel head nahka saada.

Loomanaha kvaliteet on täiesti individuaalne ja sõltub konkreetse looma elutingimustest, aga nii küll ei ole, et Mustjala rebased on paremad Pihtla omadest või vastupidi. Saaremaa looduslikud tingimused on kaunis ühesugused ja nii ka loomanahad. Karusnahaturg on viimastel aastatel kaunis vilets. Kaju teada on Eesti nahad läinud põhiliselt Venemaale, aga ka mujale Euroopasse. Kui aga karusnahkade järele nõudlust ei ole, ei ole ka kütil huvi jahisaagiga süvendatult tegeleda ja seda väärindada.