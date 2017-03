Valitsus kinnitas merestrateegia kava

Valitsus kinnitas eile Eesti merestrateegia meetmekava, mille rakendamine aitab saavutada või säilitada merealade head keskkonnaseisundit aastaks 2020.



Eesti merestrateegia meetmekava eesmärk on kaitsta ja säilitada merekeskkonda, hoida ära selle seisundi halvenemine või taastada võimaluse korral mereökosüsteemid piirkondades, kus need on kahjustatud. Teiseks eesmärgiks on hoida ära ja vähendada heitmeid merekeskkonda. Kavas arvestatakse olemasolevate meetmetega. Uute meetme rakendamise maksumus on hinnanguliselt ligi 11,2 miljonit eurot.

Koostatud meetmekava hõlmab kogu Eesti mereala, seal hulgas sisemerd, territoriaalmerd ja majandusvööndit kõikides Eestit ümbritsevates Läänemere alambasseinides.