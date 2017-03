Vanametalli hinnad jätkavad hoogsat tõusu

Kui veel kuu aja eest olid musta vanametalli hinnad 140–145 euro juures, siis nüüd ulatuvad need Saaremaal sõltuvalt kokkuostust ka 160 euroni.



Üks, kus kõrgeim musta metalli tonnihind on 160 eurot, on Orissaares ja Kuressaares tegutsev Vanametalli Kokkuost OÜ. Läinud kuul algasid nende hinnad 110 eurost, eilse seisuga on madalaim hind neil 130 eurot tonn ja seda makstakse pleki eest.

Sikassaare Vanametallis jäävad musta vanametalli hinnad 120–155 euro vahele. Sarnased hinnad on ka Kapra Vanametall OÜ-s.