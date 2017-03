Viljapuuokste lõikajal kevadel tööd jagub

Kevadtööd viljapuuaedades on alanud. Tööd on seejuures nii palju, et töökäsi kipub nappima.



Kena Aed OÜ omanikku ja juhatajat Fred Veldermanni ootab ees lai tööpõld. Juba praegu on tekkinud kolmenädalane järjekord. “Kui keegi oleks tööst viljapuuaias huvitatud, siis lüheneks ka järjekord,” kinnitab ta. Peamine töö ongi viljapuude okste lõikamine.

Tunamullune Hiiumaa ametikooli maastikuehituse eriala neljanda lennu vilistlane Veldermann alustas ettevõtjana möödunud aasta alguses. “Siis ma küll ei arvanud, et saan Saaremaalt nii palju tellimusi. Üksinda on keeruline igale poole jõuda, pealegi on paarilisega koos töötades tööjõudlus palju suurem,” räägib Veldermann. Nii ootab ta ühte ettevõtlikku inimest lisaks, kellele meeldib töötada värskes õhus.

Tööst puudust pole



Okste lõikamiseks vajavad spetsialisti abi need, kel aias kaks või kolm õunapuud, samuti 30–40 puuga aia omanikud. Fred ise hakkas viljapuuaia vastu huvi tundma pärast suvekodu omandamist kümme aastat tagasi.

Hiiumaa ametikoolist saadud teadmised ja oskused kuluvad nüüd marjaks ära. “Hiiumaal nühkisin koolipinki kaks ja pool aastat. Pärast kooli lõpetamist mõtlesin, et võiksin oma oskusi laiemalt kasutada ja osaühingu loomine oli õige tegu. Kuigi Saaremaal on sel alal väike konkurentski, jagub tööd kõigile.”

Ettevõtja eeldab, et inimesel, kes puude lõikamise ja üldse aiatöö vastu huvi tunneb, võiksid olla mõningad eelteadmised. “Kui teadmised ja oskused puuduvad, inimene on aga õpihimuline ja hakkaja, saab ta ka praktika käigus asja selgeks,” kinnitab Veldermann.

Veel toonitab tööandja, et kõrgusekartus selle töö juures takistuseks ei saa, kuna viljapuud ei kasva väga kõrgeks. Tõsi, üksikuid erandeid tuleb ette. “Ükskord jäi redel lühikeseks. Ülemiste okste saagimiseks pidin ladva pool redelita, oksalt oksale ronima,” toob ta erandliku näite.

Õunapuud ei ole ainsad viljapuud, mille oksi lõigata tuleb. Veldermanni sõnul kasvatavad saarlased näiteks üsna palju mureleid. Ploomipuid on aedades vähe, samuti pirnipuid. Kirssidestki ei hoolita enam nii väga.

Osaühingust saab töötaja kõik vajalikud töövahendid. Fred ise kasutab okste eemaldamiseks mootorsaagi, aga käsisae ja oksakäärideta iluravi tegija läbi ei saa. Sõiduvahendeid on firmal üks. Töömahu suurenedes lubab Fred ka teise sõiduki soetada. Hea, kui inimesel on juhiluba.

Veldermanni sõnul on Saaremaal üksjagu aedu, kus puid pole mitu aastat lõigatud. Sellistes aedades on spetsialistil mõistagi rohkem tööd.

“Meilt saavad puuviljaaedade omanikud tellida ka aastaringset kompleksteenust. Seda on palunud suvesaarlased, kes ise ei saa oma suvekodus kaua viibida ja seega pole neil võimalik ka puuviljaaia eest hoolt kanda,” selgitab ta. “Vajadusel võime ka valminud puuviljad puudelt ära korjata. Õunamahla tegeminegi pole probleem,” loetleb Fred Kena Aed OÜ teenustöid.

Julgust on juurde tulnud



Mõneski kohas kimbutavad nii õuna-, pirni- kui ka ploomipuid haigused. Fredi sõnul põevad paljud õunapuud põhiliselt tüvevähki, ploomipuud on nakatunud mädanikest jne. Oma praktikas pole ta aga ühtegi puud veel välja praakinud. Asja tuleb lihtsalt mõistusega võtta ja puule noorenduskuur teha.

Kui puu on aga täiesti läbi, haigusest puretud, siis tuleb see küll maha võtta.

Kliendid on teenustöid pakkuva ettevõttega rahule jäänud. “Algul aiaomanik võib-olla ehmubki, kui märkab, et puudelt on ehk liiga palju oksi maha saetud. Kui seesama puu sügisel aga head saaki annab, tulevad tal tänusõnad huultele,” räägib Veldermann. “Eks me ikka selgita ka inimestele, miks me just selle või teise oksa maha võtame. Sügisel on valminud viljadega lõigatud puid kena vaadata,” tunneb puude iluravija oma tööst rõõmu.

Juhtub sedagi, et Fred on pidanud nii mõnegi “kolleegi” tööd parandama. Teadupärast on lõikamisteenust pakkuvate inimeste hulgas neidki, kellel puuduvad teadmised ja oskused. “Paljud oskavad küll saagi käsitseda, aga viljapuuaias ei tohi sellega huupi tegutseda,” rõhutab spetsialist.

Vesivõsude lõikamisega saab enamik aiapidajaid ise hakkama, aga ülearuste okste eemaldamiseks on targem spetsialist kohale kutsuda. Veldermann soovitab aias vajalik lõikus ette võtta vähemalt iga viie aasta tagant.