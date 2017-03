Alo Heinsalu: Kuressaare on meeletult rahulik koht

Täna on Kadi raadio kohvilauas Tõnis Kipperi vestluskaaslaseks Alo Heinsalu, kes räägib nii oma praegusest ametist ühinemise tegevjuhina kui ka sellele eelnenud pikast riigiametniku karjäärist.

Heinsalu on täielikult Lõuna-Harjumaa mees – emapoolsed juured Raikkülas ja isapoolsed Järvakandis. Hariduselt geograaf, tegi ta pärast ülikooli lõpetamist kümme aastat teadustööd, mis muude kogemuste kõrval õpetas ennekõike süsteemsust. See omadus kulus hiljem riigiametites, kus Heinsalu on tegelenud nii valimiste korraldamise kui ka presidendi kantselei juhtimisega, marjaks ära.

Ja pikk kogemus riigiametnikuna oli omakorda argumendiks, miks ta nüüd Saaremaa valla ühinemise tegevjuhi ametit peab.

Heinsalu sõnul oli ta enda jaoks valmis mõelnud, et ükskord tuleb ta Saaremaale niikuinii. “Kõrval oli ka pakkumine, mis tähendanuks endistes ringkondades tiirlemise jätkumist – ma valisin Saaremaa,” ütleb ta ise.

Heinsalu on veendunud, et ühtne Saaremaa on ainuvõimalik lahendus. “Ega Saaremaal kusagile mujale piiri tõmmata võimalik ei ole, siin on üks keskus,” sõnab ta. Lisab, et ühinemise puhul on oluline, et oleks keskus ja loogiline tagamaa. Mitmel pool mujal Eestis saadakse liitumise tulemusena küll suurem elanike arv, kuid kuidas asi tööle hakkab, on küsitav, tõdeb ta.

Tallinnas käib Heinsalu vaid äärmisel vajadusel ja on end saarel püsivalt sisse seadnud. “Kuressaare on meeletult rahulik koht. Õhustik on hoopis teine,” kirjeldab ta erinevust pealinnast. Oma võimaliku edasise suhte kohta Saaremaaga ütleb Heinsalu vaid: “Eks me näe, kuidas need asjad siin lähevad.”

Kadi raadio “Kohvilaua” saadet saab kuulata täna kell 12 ja kordusena homme kell 13.