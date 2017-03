Infopäevad aitavad avatud talude päevaks valmistuda

23. juulil üle-eestilisel avatud talude päeval osalevad talud on oodatud 29. ja 31. märtsil toimuvatele infopäevadele. Infopäevadel saab kuulda eelnevalt osalenud talude kogemustest, nõuandeid toidupakkujatele, infot loomataudidest ja linnugripist. Lisaks saavad osalejad juhendmaterjali, mida talu avamisel silmas pidada, ja vastused oma küsimustele.



“Avatud talude päeval osalejad on oodatud infopäevadele, et saada rohkem infot ja julgustust oma ettevõtte avamiseks külalistele,” ütles avatud talude päeva projektijuht Karolin Lillemäe maaeluministeeriumist. “Varasematel aastatel on talusid üllatanud suur huvi nende vastu. Selleks et paremini valmis olla, tasub tulla infopäevadele.”

Infopäevade ajad ja kohad:



• 29. märtsil kell 11 Maamajanduse infokeskuses Jänedal (eelregistreerimine lõppes 24. märtsil).

• 31. märtsil kell 11 Kääriku spordikompleksi seminariruumis Valgamaal (eelregistreerimine 27. märtsini).

Infopäeva teemad:

• Osalenud talude kogemused, sh teiste riikide kogemused avatud talude päeva korraldamisel.

• Juhendmaterjal avatud taludele – MTÜ Järva Arengu Partnerid.

• Ülevaade Eestit ohustavatest loomataudidest ja linnugripi ohust – veterinaar- ja toiduamet.

• Nõuandeid toidupakkujatele (nõuded ühepäevakohvikutele) – veterinaar- ja toiduamet.

• Meediakampaania ja infomaterjalid – maaeluministeerium ja Maamajanduse infokeskus.

• Nippe ja julgustust taludele vabatahtlike leidmiseks – Vabatahtlike Värav ja külaliikumine Kodukant.

Infopäevadel osalemiseks registreeruda veebilehel http://www.avatud­talud.ee/#talule. Juba registreerunud taludele jagatakse kohapeal kätte teavitusmaterjal – viidad, õhupallid, piirdelindid.

Esimene avatud talude päev toimus 2015. aastal, kui oma uksed avas külastajatele 147 talu, 2016. aastal osales 234 talu. 2017. aasta avatud talude päevale on registreeritud juba üle 80 talu.

Enim talusid on registreeritud Pärnumaalt (13). Tartumaalt on kirja pandud 12 talu, Harjumaalt 10, Lääne-Virumaalt 9, Põlvamaalt 7, Järva- ja Viljandimaalt 5, Rapla-, Saare- ja Võrumaalt 4, Ida-Virumaalt 3, Läänemaalt 2, Hiiu- ja Valgamaalt 1.

Registreerida on võimalik kuni 1. maini.

• Avatud talude päeva veebileht www.avatud­talud.ee.

• Talude ja infopäevade registreerimine: www.avatudtalud.ee/#talule.

• Avatud talude päev Facebookis.