JUHTKIRI: Tund varem

Kellal on me elus tähtis roll. Seab ju suurem osa meist oma töid ja toimetamisi ikka kella järgi. Millal ärgata, kooli või tööle tõtata. Millal bussipeatusse jalutada. Millal sadamasse sõita. Millal poodi või hoopiski tohtri juurde minna, millal uudiseid või lemmiksaadet kuulata-vaadata. Kes hiljaks jääb, see ilma jääb.

Kaks korda aastas ajab kellateema inimesed iseäranis ärevile. Siis, kui tuleb üle minna talve- või suveajale. Viimane ootab meid ees juba sel nädalavahetusel.

Kurtmist, et kellakruttimine ajab elurütmi sassi või käib suisa tervise peale, kuuleb sageli. Kui sügisel kellaosutid – või numbrid – tund aega varasemaks sättida, ei tundugi ehk nii hull. Seevastu kevadel tavalisest varem ärgata pole kuigi mõnus. Vähemalt esialgu. Aga inimene harjub teadagi kõigega.