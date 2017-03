Kosmoseteadlane tegeleb Abrukal PLK hooldusega

Tänavuste poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse saajate hulgas on ka Eesti tudengisatelliidi programmi algataja ja Tartu ülikooli õppe­prorektor Mart Noorma, kelle ettevõte Hansu Invest sai toetust 1152 eurot.



“Vastab tõele jah,” ütles Mart Noorma, kes oma sõnul loomapidamisega siiski ei tegele, vaid soetas endale kaks aastat tagasi Abrukal krundi, mida hooldavad kohalikud naabrimehed. “Meil on naabrimeestega diil, et mina olen maaomanik, aga naabrimehed karjatavad. Minu jaoks on see uus asi, see oli alles esimene toetus.”

Viljandi- ja Jõgevamaa talupidajate järeltulijana ei välista Noorma, et kunagi tulevikus, kui kiire akadeemiline töö otsa saab, läheb ta tagasi juurte juurde. “Tegelikult võiks ju kunagi olla ka loomakasvataja-talunik, aga praegu ei ole see aeg ja kaugelt ei ole võimalik sellist asja teha.”

Abrukal on Noorma sõnul korralikud loomapidajad ja arvukalt šoti mägiveiseid, kes annavad sealsele miljööle palju juurde.

Tartust pärit Noorma sõnul on tal kogu aeg olnud suur armastus Saaremaa ja mere vastu. “See on see tartlaste igipõline igatsus selle järele, et me mere ääres ei ole,” selgitas ta.

Abrukal maatüki soetamist nimetas Noorma pooleldi juhuseks. “Siit kaugelt mandrilt vaadates on kõik ilusad saared,” sõnas teadlane. “See on ikka investeering tulevikku, jumal teab, kuidas elu edasi läheb.”

Noorma sõnul on ta end kogu aeg Saaremaa põnevamate arengutega kursis hoidnud ja siin ka puhkamas käinud.

“Tuleb tunnustada, et kohalikud inimesed on Saaremaa ja teised saared nii põnevaks teinud. Käin igal suvel ka Hiiu Folgil, mida kohalikud nii hästi korraldavad.”