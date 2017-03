Mustjala valla 25. aastapäev

Mustjala koolimaja aulas tähistati eile õhtul pidulikult valla 25. aastapäeva.



Muusikaga kostitasid pidulisi Mustjala segakoor ja Mustjala festivali kunstiline juht, tšellist Aare Tammesalu ühes pianist Diana Liivaga. Lahti lõigati ka sünnipäevatort ja jagati tänukirju läbi aegade vallavalitsuses töötanud inimestele.

Mustjala vallavanem Kalle Kolter ütles, et neil on ikka sünnipäev, mitte matused, viidates ees ootavale omavalitsuste ühinemisele.

Mustjala valla õige sünnipäevapäev on homme, 26. märtsil. Sel päeval 25 aastat tagasi andis Eesti Vabariigi ülemnõukogu Mustjala vallale omavalitsuse staatuse. Esialgu tegutses vallavalitsus praeguses pastoraadihoones. Esimene vallavanem oli Henno Ellermaa. Lisaks temale ja praegusele vallavanemale on valda juhtinud Enno Kolter, Hildegard Truu, Aare Allik ja Merit Trei. Kõige pikema volikogu staažiga on Mustjalas aga praegune vallavolikogu esimees Malve Kolli. Volikogus on ta olnud seitsmes koosseisus ehk 24 aastat.