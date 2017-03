Nasva sadam sai raha (1)

Saaremaa suurim rannapüügisadam sai PRIA-lt esmase uuendamise jaoks oodatult ligi 200 000 eurot.



Nasva jõesadama remondist on kaua räägitud. Keerulised omandisuhted on lahendatud ja Lääne-Saare vald on saanud MTÜ-lt Nasva Jõesadama Ühing hoonestusõiguse 2026. aastani. Saarte Kalanduse kaudu taotles vald sadama uuendamise esimese etapi jaoks 199 970,61 eurot ja selle ta ka sai. Vald ise lisab 50 000 eurot.

Pole saladus, et Nasva sadam on suisa lagunenud. Valla esitatud taotluses märgitakse, et sadam on osaliselt ohtlik. Seetõttu peavad kalurid toimetama ohtlikus keskkonnas ning valima lossimiseks mõne muu ja turvalise sadama. Nasva jõesadamat kasutab aga Saaremaa kõige arvukam kalurite kogukond. Kokku on sadamas pea 60 alust. Kutselisi kalureid on 20 ja rannakalanduse sadamate arvestuses ollakse esikohal ka kala koguste osas.

Esimeses etapis uuendatakse olemasolev kai. Kaiesine süvendatakse kuni 2 m, paigaldatakse uus kaiseina ankurdus, tehakse kai ääretala. Talale lisatakse pollarid, päästevarustuse postid, vendrid, redelid, rattapiire, kai veevõtupunktid ja kaikilbid. Veevõtupunktid planeeritakse talvise tühjendamise võimalusega.

Lääne-Saare vallavanem Tiina Luks ütles, et edasi tuleb uuendamise hanke ettevalmistamine, hanke korraldamine ja sellest tulenevalt kujuneb ajagraafik. Sadama uuendamise esimene etapp peaks lõppema 2019. aastaga.

Pärast sadama uuendamist hakkab sadama avalikku kasutust korraldama sama MTÜ Nasva Jõesadama Ühing, kellele sadam kuulub ja kes on hoonestusõiguse seadnud valla kasuks.

Samast meetmest said toetust ka teised projektid ja Nasva ei olnud neist suurim. Mahukaima toetuse – 256 767,23 eurot – sai Mõntu väikelaevasadama uuendamise teine etapp.

Läätsa kalasadama siseruumide kaasajastamine ja elektrisüsteemide väljavahetamine sai 32 207,09 eurot. Tambet Oll sai 10 870,66 eurot metsaveohaagise, halumasina, mootorsae ja võsalõikuri soetamiseks, mis aitab kalandusettevõtja tegevust mitmekesistada. OÜ Nasva Forell sai 3207,94 eurot sõiduauto haagise ja DEWALTi tööriistakomplekti ostmiseks ning Vello Salong 1887,45 eurot püüniste töökoja ruumile tööstusliku tõsteukse ostmiseks ja paigaldamiseks.