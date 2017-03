Pitsavagun tahmas restoraniomaniku närvi mustaks

Kuressaare restorani La Perla omanik tunneb pahameelt kõrvalkohviku taha ilmunud puukütte-pitsavaguni üle, mis ajab tema restorani suitsu sisse.



Saaremaakera puukütteahjus tehtud pitsa pakkujad on end sisse seadnud Retro kohviku taga. Paraku ei ole naaberrestorani omanik Bill Moschella selle üle kuigi õnnelik ja ütleb, et ahi ajab tema restorani suitsu sisse ning on ohtlik.

“Andsin küll nõusoleku selleks, et nad sinna üheks nädalavahetuseks pargiks, aga tundub, et see hakkab seal sagedamini olema. Tegu on ikkagi lahtise tuleallikaga ning ma ei kujuta ette, et selline asi kesklinnas ohutu võiks olla,” selgitas ta.

Moschella sõnul ei saa ta La Perla tagakülje uksi enam lahti hoida, sest torust tulev suits tungib söögiruumidesse ja kontorisse. “Olen küll rääkimas käinud sellest, aga mulle öeldi, et Retro kohviku pidajad on andnud nendele loa seal olla ning see on nende territoorium,” lisas ta.

Kõrvalasuva Retro kohviku perenaine Tia Ait ütles, et pitsavagun ei hakka seal kindlasti püsivalt olema ning Saaremaakera tulekust teatati juba kaks nädalat tagasi. “Poisid on sellega mitmetel laatadel käinud ja ehitanud korstna nii kõrgeks, et suits ei tohiks tegelikult ruumidesse sisse ajada ja teisi häirida,” sõnas Alt, kes rõhutas, et Saaremaakera on nende kohviku juures vaid ajutiselt.