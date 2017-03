Rautsi talu teeb lahtise kartuliga müügirekordeid

Saiklas tegutsev Rautsi talu pani end proovile kõige kibedamas hinnakonkurentsis, varustades teist aastat COOP-i Kuressaare kauplusi pesemata lahtise kartuliga.



“Otsustasime ennast tõepoolest proovile panna,” ütles Rautsi talu noorperemees Taavi Põri. Kui eelmisel aastal oli talul veel raskusi kaubast lahtisaamisega, siis sel aastal on vastupidi – klient on avastanud, et ka lahtine kartul võib hästi maitseda. Kaupmeeste tagasiside kinnitab, et mitte kunagi varem pole lahtine kartul neis poodides nii head läbimüüki näidanud. “Praegu on väike varu veel laos ja pole kindel, et sellega kevade lõpuni välja veab,” rääkis Põri.

Kogu talvehooaja vältel on lahise kartuli hind püsinud siiamaani alla 30 sendi kilo (praegu 27 senti kilo), mis on omahinna piiri peal. “Madal hind sunnib meid tootma nutikamalt ja tegema läbimõeldud investeeringuid,” lausus noorperemees.

Rautsi talu peremees Aarne Põri möönab, et sedalaadi aastaringsete mahulepingutega, olgu siis poodide või toitlustus­asutustega, ratsa rikkaks ei saa. “Sa lööd hinna lukku sügisel ja siis kui teised müüvad suvel turul 2 eurot varase kartuli kilo, siis meie müüme oma lepingupartnerile ikkagi kokkulepitud hinnaga,” rääkis talunik. Teisalt tagavad pikaajalised lepingud tootjale stabiilse sissetuleku, aastaringse kindlustunde, et osa toodangu eest on vähemalt mingisugune sissetulek garanteeritud ja sellega loodud võimalus jooksvate kulude katmiseks.

Aarne Põri sõnul tähendab konkurentsitihedal kartuliturul edukalt hakkama saamine ka seda, et Rautsi talu on tarbijale tõsiseltvõetav ja usaldusväärne partner. “Meie eesmärk on tagada tarbijale kindlustunne, et me oleme alati letis olemas ja et inimene võib tulla poodi veendumusega, et ta selle kauba sealt ka kätte saab.”

Sama hea kui pakitult



Kuigi kartul on juurviljade kui köögiviljade turul aina enam endale nime tegeva Rautsi talu sortimendis mahuliselt kaugelt kõige suurema läbimüügiga, ei ole lahtise kartuli müük talule prioriteet nr 1. Eesmärk on luua võimalikult palju lisanduväärtust, pesta kartul puhtaks, pakkida ja küsida võimalikult head hinda.

Olulisel kohal lisaks kartulile on Rautsi talu tootevalikus muud köögiviljad, nagu porgand ja peet. Hulgimüügist veelgi tähtsamad on talule aga restoranid, mida talu samuti kvaliteetse toorainega varustab.

Sellest hoolimata lubas Rautsi talu peremees, et kartul jääb talu läbimüüki vedama veel mitmeks aastaks. Lahtiselt läheb põhiliselt müüki “Gala” sort, mis on samaväärse kvaliteediga kui pakitud kartul. Kui seni oli Rautsi lahtine kartul müügil ainult Saaremaal, siis nüüd tunneb meie lahtise kartuli vastu huvi ka mandrirahvas.

Rautsi talu viimase aja olulisemate sündmuste hulka kuulub kindlasti talu toodangu jõudmine Selveri poeketi lettidele nii Saaremaal kui ka pealinnas.

Kasvupind laieneb



Rautsi talu turundusjuht Mari-Liis Tuisk kinnitas, et Selveriga partnerluse loomisele aitas olulisel määral kaasa talu nähtavaks tegemine kõikvõimalikes turunduskanalites. “Pealinna inimesed on väga huvitatud värvilisest kaubast, kuid sinna läheb ka tavaline peet ja porgand ning täitsa hästi müüb “Laura” kartul 5-kiloses pakis, samuti gurmeekartul ja runnakas,” rääkis Tuisk, kelle sõnul käib auto Selverisse kaupa viimas kord nädalas. Juba uuest hooajast hakkab toodang Tallinna liikuma kaks korda nädalas ning siis saab pealinna rahvas kauba kätte veelgi värskemal kujul.

Talu läbimüük teeb tänu Selverile rekordeid ja ostjate ootustele vastu tulles suurendab talu sel aastal põllupinda tavapäraselt 12 hektarilt ligemale 20 hektarile. “Juurikate pindala suureneb neli korda, kasvatame oluliselt värvilise juurika mahtu,” ütles Taavi Põri.

Alates sellest hooajast on talus saadaval Eestis veel küllatki haruldased erinevat värvi porgandid ja peedid, mida uuest hooajast kasvatatakse mitu korda rohkem.

Täiesti uute toodetena kavatseb talu restoranidele pakkuda brüsseli kapsast, redist, naerist ja erinevaid kapsalisi. Lisaks jäävad tootevalikusse eelmisel hooajal võidukäiku teinud lehtkapsas ehk kale, värvilised porgandid, mille värvivalik on veelgi laienenud. Samuti erinevas suuruses tomatid, pastinaak, juurpetersell jpm.

Taluniku sõnul ei oleks tootmismahtude suurendamine mõeldav ilma kaupluste huvis väljenduva kindlustundeta. “Selver loodab, et me laieneksime oma toodanguga Tallinnas veelgi enamatesse poodidesse. Turunõudlus meie jaoks piire ei ole seadnud, me oleme nii alguses kõige sellega,” märkis Taavi Põri. “See on ainult meie taga, et me jõuaksime ette toota.”