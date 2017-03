Saarlased tahavad tihendada lennugraafikut pealinna

Saaremaa lennuliikluse töögrupi esimesel koosolekul lepiti eile kokku, et Saaremaa omavalitsuste liit (SOL) valmistab koostöös Saaremaa ettevõtjate liiduga (SEL) ette pöördumise majandusministeeriumile. Seda selleks, et saada teada, millised võimalused on praegusel vedajal pakkuda Saaremaa suunal lisalendusid.



Nimelt saab vastavalt riigihangete seadusele tegelikult tellida esialgse hankelepingu maksumusest kuni 20% ulatuses täiendavat teenust. Arutelu kokku kutsunud Kuressaare linnapea Madis Kallas tõdes, et teenuse mahu kasv eeldab ka hankelepingu maksumuse suurenemist, samas on vabariigi valitsuse esindajad andnud põhimõttelise nõusoleku toetada lennuliikluse korraldamist alates 2018. aastast täiendavate rahaliste vahenditega.

Kuna uus lennuhange on plaanis välja kuulutada juba tuleva aasta suvel, siis lepiti eile kokku, et SEL-i initsiatiivil esitatakse juba lähiajal Saaremaa-poolsed soovid hanketingimuste osas. “Kuigi seda on juba korduvalt tehtud, otsustasime, et anname oma soovitud sisenditest teada ka pärast tänast (eilset – toim) kohtumist,” märkis Kallas. SEL kaalub aga oma järgmisel juhatuse koosolekul uuringu tellimist, mis oleks uute tingimustega hanke korraldamisel täiendavaks aluseks.

Eilsel koosolekul osalesid lisaks Kuressaare linnapeale Tallinna lennujaama tegevjuht Piret Mürk-Dubout, riigikogu liige Kalle Laanet, Tallinna lennujaama nõukogu esimees Margus Puust, Saaremaa ettevõtjate liidu juhatuse liige Terje Nepper, Saare maavanema ülesannetes maasekretär Jaan Leivategija ja Kuressaare lennujaama juhataja Mati Tang.

Jaan Leivategija andis ülevaate lennuliiklusest Tallinna–Kuressaare–Tallinna liinil möödunud aastal ja selle aasta esimestel kuudel, tuues välja ka lendude täitumuse. Kui muudel päevadel on lennukis keskmiselt 5–6 vaba kohta, siis reedel ja esmaspäeval ei pruugi kõik soovijad lennukis kohta saada.

“Jõuti ka järeldusele, et lennuki üldist täitumust suurendaks see, kui lennuk lendaks sobivamatel kellaaegadel, ning näiteks toodi, et lennukiga tööpäeva hommikul kella 10-ks Tallinna koosolekule praegu ei jõua,” tõi Kallas välja juba teadaoleva probleemi.

Samas möönis ta, et selles osas häid lahendusi siiski näha ei ole, sest lennugraafiku muutmist on korduvalt arutatud ministeeriumi ja Hiiu maavalitsusega, kuid hiidlased oma lennuaegasid hilisemaks muuta ei soovi.