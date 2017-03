Selma Pahapill 85 – Alati on midagi õppida!

Täna tähistab oma 85. sünnipäeva käsitöömeister, kuus aastat tagasi Saaremaa käsitööseltsi KadakMari elutööpreemiaga tunnustatud Selma Pahapill Eiklast.

Juba enne kooli minekut endale kindapaari kudunud saarlane on kogu elu kudunud, tikkinud, heegeldanud ja kangastelgedel kõiksugu esemeid valmistanud.

Selma oli 17-aastane, kui tal tuli koos pereliikmetega püssimeeste saatel Siberi teele asuda. Ka külmal maal leidis südikas saare neiu pärast rasket päevatööd mahti oma harrastusega tegelda. “Seal oli küll võimatult vähe aega ja vahendeid selle töö jaoks, aga midagi ma ikka tegin,” vaatab tagasi.

Auväärne käsitöömeister tegutseb samasuguse südikusega edasi. Alles mõni päev tagasi lõpetas ta oma kangastelgedel kootud tekile Muhu tikandis tehtud lappide pealepaneku. Nii seda tekki kui ka paljusid teisi meistri valmistatud kauneid esemeid saab vaadata veebis selmapahapill.blogspot.com või Selma Facebooki leheküljel.

Kas nii kogenud käsitöömeistril on üldse enam midagi õppida? Selma arvab, et alati on midagi õppida. Näputöö tegemiseta ei möödu tal päevagi. Eeloleval kesknädalal seab Selma sammud taas Eikla klubi poole, nii nagu kolmapäeviti ikka, kui seal naiste käsitööring koos käib. “Kevadnäitus Astes on tulekul. Selleks me praegu valmistume,” annab Selma teada.

Käsitööoskused ja töökuse on emalt pärinud ka tema lapsed. “Mul oli kuus last. Kahte neist enam pole. Aga kaks poega ja kaks tütart on kogu aeg mu ümber. Nad kõik elavad oma peredega Saaremaal. 16 lapselast valmistavad mulle rõõmu ja 16 lapselapselast samuti. Varsti on neid juba 18,” räägib juubilar.

Edasiseks samasugust optimistlikku ellusuhtumist ja loomingulist indu soovivad ka Saarte Hääl ja Kadi raadio!