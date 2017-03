Valjala pidustused kulmineeruvad kontserdiga

Valjala vald alustas juba selle nädala alguses valla 25. sünnipäevale pühendatud üritustega, mis kulmineeruvad täna rahvamajas kontsertaktuse ja sünnipäevatordiga.



Kadi raadio “Keskpäeva” saates ütles Valjala vallavanem Aare Martinson, et valla pidustused algasid teisipäeval kohalike meistrite käsitöönäituse avamisega. Näitusmüük Tõnija klubis on huvilistele avatud 26. märtsini.

Sünnipäevanädalal sai Sakla külakeskuses teoks ka teenekate valla töösse panustajate tunnustamine ning hoolimata sellest, et tegu on Valjala valla viimase sünnipäevaga, vallavanema sõnul peiemeeleolu tunda ei ole. “Suure valla tulemisega ei kao ju kuhugi traditsioonid ja inimesed, kuigi vallal enam sama nime pole,” kinnitas ta.

Küsimusele, mida tasuks Valjala valla juures enim esile tuua, vastas Martinson, et ühte-kahte asja on raske välja tuua, kuid esirinnas on ilmselt hariduse pakkumine. “Teiseks ehk see, et külaelu edendamine on läinud hästi – oleme teedele saanud mustkatted ja selle kohta on tulnud palju positiivset tagasisidet, sest on ikka teine asi, kui su aiatagune ei tolma.” RTasapisi lisandub valda ka noorperesid.

Täna toimub rahvamajas 25. sünnipäevale pühendatud pidulik kontsertaktus.