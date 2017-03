Trumpi flirtimise taga Venemaaga on oligarhe täis pilvelõhkuja

Kui magnaadil hästi ei läinud ja midagi väga viltu kiskus, aitasid teda emigrandid endisest Nõukogude impeeriumist, kirjutab USA majandusväljaanne Bloomberg Businessweek (BB).

Korteriteks ehitatud kõrghoone 78. korrusel elab venelane, keda kunagi süüdistati seotuses maffiaga ja väljapressimises. 79. korrusel leidis aga peavarju Usbekistanist pärit juveliir, kelle suhtes oli hiljaaegu algatatud juurdlus seoses rahapesuga ja kes lõpuks mõrvati ühel Manhattani tänaval. Veel neli korrust kõrgemal on oma elamise sisse seadnud venemeelne Ukraina poliitik, kel olevat hea läbisaamine Donald Trumpi ühe nõunikuga.

BB kirjutab, et kui pea 20 aastat tagasi algas New Yorgis United Nation Plaza 845 uue kõrghoone Trump World Tower ehitus (väidetavalt olevat see 90-korruseline uhke hoone USA kõrgeim elamiseks mõeldud pilvelõhkuja), siis köitsid selle kõige kallimate korteritega korrused paljude jõukate inimeste tähelepanu. Suur osa neist oli oma tohutu varanduse kahtlaste tehingutega kokku ajanud kunagise Nõukogude Liidu territooriumil.

Need rahakad ja luksuslikku elustiili harrastavad inimesed olid Trumpile vajalikud. Nimelt käisid tal tol ajal läbirääkimised, kuidas kustutada 1,8 miljardi dollari suurune võlg, mille ta oli võtnud USA idarannikul Atlantic Citys asuvate lõbustusasutuste rajamiseks. See omakorda tähendab aga, et kui rajati Trump World Tower, olid tal pankade (peamiselt Saksa pankade, rõhutab BB) ees suured võlakohustused. Oma raamatus “Naasmise kunst” (The Art of Comeback) kirjutab Trump, et “selle hoone (Trump Tower – toim) rajamine purustas minu ego, alandas mu uhkust ja sundis mind, käsi pikal, tegema pankuritele sügavaid kummardusi”.

Nõrkus, mida Trump tunneb Venemaa suhtes, on alati olnud mõistatus, jätkab BB. Võtmeks võib selle lahendamisel olla ehk fakt, et suure osa tema valduses olevatest korteritest müüs Trump inimestele, kes olid seotud endise Nõukogude Liidu liiduvabariikidega.

Sõpru ei unusta



“Meie poole pöördusid tõsised ostjad Venemaalt ja Ukrainast, kuid ka Kasahstanist,” ütles ajakirjale antud intervjuus kinnisvara müügiga tegelev Debra Stotts. Just tema müüs omal ajal Trump World Toweri kortereid. Kõige kõrgematel korrustel asuvad korterid jäid mitme aasta vältel müümata, kuid nagu näitas agentuuri Bloomberg tehtud uurimistöö, olid aastaks 2004 ostnud pea kolmandiku 76.–83. korrusel asuvatest korteritest äriühingud või füüsilised isikud, kes olid seotud kas Venemaaga või siis Venemaa vahetus naabruses asuvate riikidega. Artikli ettevalmistamise käigus tegid BB ajakirjanikud paarkümmend intervjuud ja analüüsisid sadu dokumente, mis on New Yorgi arhiivides kõigile kättesaadavad…

