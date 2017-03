JUHTKIRI: Naeruvääristav seadus

Haldusreformi protsess hakkab lõpusirgel võtma aina koomilisemaid noote. Nüüd oodatakse kõiki arvamusküsitlusele, et kas Pöide ikka peaks Saaremaa vallaga liituma. Võib üsna kindlalt öelda, et see ei huvita suures plaanis mitte kedagi. Polegi põhjust, sest Pöide vald saab Saaremaa valla osaks nii või teisiti. Sõltumata sellest, kas keegi tahab seda või ei taha.

Teada-tuntud tõde on, et seadused on täitmiseks, mitte arvustamiseks. Samas selle seadusepügala puhul tuleb küll tahtmine suunata pilk ülespoole ja küsida, miks keegi seal ei mürista. Selline seadus on mitmel viisil naeruväärne. Esiteks tekitab ta üsna suurt kulu. Teiseks naeruvääristatakse sellega kodanikku. Milleks küsida midagi sellist, mida tegelikult pole vaja teada? Kuna on demokraatia ja et keegi ei saaks vigiseda, kuna tema käest pole küsitud?

Eks näe, milline selle küsitluse osalusprotsent tuleb. Ühinemisküsitlusel oli osalejaid napilt alla 6 protsendi. Tõenäoliselt võib nüüd õnnelik olla ka 1% piiri ületamise üle.