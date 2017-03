Kulukas arstiabi

“Pidevalt kuuleme, et haigekassal napib raha. Kas me aga mõtleme, kui palju on haigekassa meie raviks kulutanud?” küsib kuressaarlane Elmi Epro.



Keskealine naine haigestus grippi, aga kuna tööl oli väga pingeline periood, siis ei saanud ta koju jääda. Gripi tüsistusena tuli kopsupõletik, aga töö nõudis ikka oma.

Lõpuks haiglasse jõudnud, oli naine pikalt intensiivraviosakonnas ja tema ravi läks maksma üle kaheksa tuhande euro.

Arstid pole jumalad



Üks vanaproua minu kunagisest mandri kodumajandist kirub kogu meie meditsiinisüsteemi maa põhja, sest tal on valud, tal on paha olla ja arstid ei suuda teda aidata.

See naine oli omal ajal väga tubli traktorist, talle usaldati kõige täpsemad tööd, ta sai preemiaid ja autasusid. Kohalik tohter hoiatas, et ta peaks minema teisele tööle – ta tervis on kahjustatud. Vene traktoreid peeti nende müra ja vibratsiooni tõttu lausa inimesetapjaiks.

Naine aga pingutas aina edasi.



Nüüd on tal mõlemad põlve- ja puusaliigesed asendatud proteesidega ning tehtud ka suur ja väga kallis südameoperatsioon, kus pandi uued veresooned, rääkimata pikaajalisest taastusravist. Ta ei arvesta, et töö on tellija materjalist ning et arstid pole jumalad. Praegu tahab ta minna maovähendusoperatsioonile, kuna ülekaal on suureks paisunud ja koormab proteesitud liigeseid. Arstid aga ei julge riskida tema haige südame pärast.

Teine äärmus: üle seitsmekümnene naine ei tea, kes on tema perearst, kuna pole teda kordagi külastanud.

Vererõhk on tal normis, veresuhkrut ja kolesterooli laseb ta apteegis kontrollida ning kord aastas laseb ta erakliinikus põhjaliku vereanalüüsi teha. Seni on kõik korras olnud. Ise ütleb ta: “Minu tervisepandid on usk jumalasse, omakasvatatud toit, füüsiline töö ja igapäevased rattaretked.”

Alkohoolik kui veskikivi



Nimelt käib ta oma kaugemal elavaid sugulasi ja tuttavaid jalgrattaga vaatamas ja aitamas. Ta ütleb: “Teisi aidates saad ise tervemaks.”

Maailma Terviseorganisatsiooni kontseptsiooni järgi sõltub iga inimese tervis 50% tema eluviisist, 20% keskkonnast, 20% geneetikast ja ainult 10% arstiabist.

Lahkunud Vigala Sass on ühes intervjuus öelnud: “Inimene tuleb oma murega minu juurde, aga ei taha dieeti pidada, ei viitsi harjutusi teha ega liikuda, tahab, et ma võtaks häda peoga ära.”

Suur veskikivi haigekassa kaelas on alkohoolikud, kes on oma tervise maha joonud. Aastaid tagasi kiitis üks viinamees: “Mina pole Eesti ajal oma kätt tööseks teind.” Järelikult pole ta ka sentigi makse maksnud. Nüüd pensioniealisena käib ta kaks korda nädalas dialüüsis, mis on väga kallis protseduur.